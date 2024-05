Taulant Xhaka sagt über Klubboss David Degen: «Wir sind beide sehr emotionale Menschen.» Bild: Imago

Taulant Xhaka spricht in einem Interview über die enttäuschende Saison mit dem FC Basel, seine emotionalen Aussetzer und die Aussprache mit FCB-Boss David Degen.

lbe Luca Betschart

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Routinier Taulant Xhaka spricht in einem Interview über seine Rolle beim FC Basel und seine Aussetzer. «Es gibt ab und zu Momente, in denen die Emotionen mit mir durchgehen», weiss der 33-Jährige.

In jüngster Vergangenheit kommt es mit Klubboss David Degen zu einer Aussprache. Xhaka sagt: «Ich war dabei selbst ein wenig überrascht, wie gut und konstruktiv dieser Austausch verlief.»

Mit Blick auf die neue Saison wünscht sich Xhaka möglichst wenig Wechsel in der Mannschaft. Mehr anzeigen

Als der Schiedsrichter die Spieler am vergangenen Dienstag im St.Jakob-Park zum Pausentee bittet, geht es rund. Auslöser ist eine Provokation von Ouchy-Goalie Jérémy Vachoux, der der Muttenzerkurve sarkastischen Applaus spendet. Das bringt die FCB-Akteure auf die Palme – allen voran Taulant Xhaka.

Der 33-Jährige legt einen Sprint über das halbe Feld hin, um Vachoux in die Katakomben hinterherzujagen. «Ich packte ihn und sagte ihm einfach klar, dass er das mit dem provokativen Klatschen lassen soll», sagt Xhaka anschliessend darauf angesprochen. «Es war eine Szene, wie sie an einem Fussballspiel ab und zu vorkommt. Und ja: Wir sahen beide zu Recht Gelb.»

Aussprache mit Degen als positive Überraschung

In der Vergangenheit kommt der FCB-Routinier aber nicht immer so glimpflich davon. «Ich habe mir während des Sprints tatsächlich gesagt, dass ich nun keine Dummheit begehen dürfe», gesteht Xhaka in einem Interview mit der «Baz». Denn inzwischen weiss er genau: «Es gibt ab und zu Momente, in denen die Emotionen mit mir durchgehen, ich mich nicht mehr spüre. Momente, in denen ich Dummheiten begehe, die ich danach bereue – vor allem, weil ich damit oft meiner Mannschaft und meinem Club schade.»

Immer wieder gerät Xhaka in junger Vergangenheit in die Schlagzeilen. Dafür sind Aktionen auf, aber auch solche neben dem Platz ausschlaggebend. So schlägt im März ein Instagram-Post, der als Angriff auf die Klubführung gedeutet wird, hohe Wellen – und hat gar ein klärendes Gespräch mit Klubboss David Degen zur Folge.

«Es war ein gutes Gespräch. Ich habe meine Meinung gesagt, David die seine. Schliesslich waren wir uns in vielem einig. Und ja: Ich habe wohl zuvor etwas Falsches gedacht und mit dem Post überreagiert», so das FCB-Urgestein, das zugibt: «Ich war dabei selbst ein wenig überrascht, wie gut und konstruktiv dieser Austausch verlief. Wir sind ja beide sehr emotionale Menschen – aber wir wollen eben auch beide das Beste für den Club», sagt Xhaka.

«Der Konkurrenzkampf gehört dazu»

Auf seine sportliche Zukunft beim FCB angesprochen, unterstreicht Xhaka seine Ambitionen: «Ich sehe mich auch künftig als Führungsspieler, als Leader.» Allerdings sei ihm bewusst, womöglich weniger Spielzeit zu erhalten. «Der Konkurrenzkampf gehört dazu. Wenn sich der Trainer am Ende für mich entscheidet, dann ist das super. Wenn nicht, probiere ich der Mannschaft neben dem Feld zu helfen.»

Mit Blick auf die neue Saison hofft Xhaka auf möglichst wenige Wechsel in der Sommerpause. Denn: «Es gab bei allem Negativen ja auch Lichtblicke in dieser Saison. Da ist die Defensive unter Celestini. Da sind junge Spieler wie Jonas Adjetey und Thierno Barry», sagt Xhaka und unterstreicht das vorhandene Potenzial: «Darauf liesse sich aufbauen, sodass die Mannschaft weiter wachsen kann.»

UHD HDR Grasshopper Club Zürich - FC Basel 1893 Sa 18.05. 17:30 - 21:05 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR Grasshopper Club Zürich - FC Basel 1893 Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 2h 16min 39sek

Mehr aus dem Ressort

Japan-Duo bei Servette: «In Japan ist der Fussball viel taktischer» Keigo Tsunemoto und Takuma Nishimura - für beide Japaner ist der Schweizer Fussball neu. Mit René Weiler treffen sie bei Servette auf ein vertrautes Gesicht. 13.05.2024