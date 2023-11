Yverdon – Lausanne-Sport 2:2 Credit Suisse Super League, 14. Runde, Saison 23/24 11.11.2023

Lausanne-Sport verpasst es im Derby bei Yverdon, sich wieder zur Nummer 1 im Waadtland zu machen. Die beiden Aufsteiger trennen sich 2:2.

Die vier Tore vor 6600 Zuschauern im Stade Municipal fielen alle in der ersten Halbzeit. Bereits nach 33 Sekunden brachte Varol Tasar das zum fünften Mal in Folge ohne Sieg gebliebene Heimteam mit dem schnellsten Super-League-Treffer der Saison in Führung. Eine halbe Stunde später war Kaly Sène zweimal innert fünf Minuten für Lausanne-Sport erfolgreich, das trotzdem den dritten Sieg in Folge verpasste und vorderhand die Nummer 2 im Kanton der drei Aufsteiger bleibt.

Für den beim FC Basel nicht mehr erwünscht gewesenen Sène, der zuerst einen Kopfball verwertete und danach vom Penaltypunkt nachdoppelte, waren es die Tore 6 und 7 in dieser Saison. Für Yverdons Ausgleich war der mit seiner Wucht herausstechende Kevin Carlos kurz vor der Pause zuständig, ebenfalls per Kopf.

Man of the Match: Kevin Carlos

Strahlt erneut eine enorme Präsenz aus, trifft und erzielt fast noch das Siegtor spät im Spiel. Spielt nur von Beginn, weil sich Mahious beim Einwärmen verletzt.

Telegramm

Yverdon – Lausanne-Sport 2:2 (2:2)

4000 Zuschauer. – SR Fähndrich. – Tore: 1. Tasar 1:0. 33. Sène (Diabaté) 1:1. 39. Sène (Penalty) 1:2. 45. Kevin Carlos (Loucif) 2:2.

Yverdon: Martin; Malula, Del Fabro, Tijani; Loucif (46. Sauthier), Céspedes, Gouet (76. Gunnarsson), Le Pogam; Tasar (77. Maurin), Kevin Carlos, Lungoyi (66. Corness).

Lausanne-Sport: Letica; Custodio, Dussenne (66. Dabanli), Husic, Poaty; Bernede, Roche, Sanches; Diabaté (89. Schwizer), Sène (89. Labeau), Kalu.

Bemerkungen: Verwarnungen: 17. Loucif, 23. Gouet, 24. Custodio, 77. Roche, 90. Gunnarsson.

sda