Zum zehnten Mal stehen sich beide Profis anlässlich eines offiziellen Matches gegenüber. Die bisherigen Bilanz spricht mit 5:4 Siegen knapp für Zverev. Begonnen hatte alles 2021 mit zwei Erfolgen des Deutschen auf Hartplatz. Von den drei Duellen auf Sand gingen zwei ganz glatt an Alcaraz (Madrid 2022, 2023). Dazwischen hatte Zverev in Roland Garros 2022 in vier Sätzen das bessere Ende (Viertelfinale). Die übrigen vier Matches teilte man sich zuletzt fair auf. Im Viertelfinale der letzten US Open siegte der Spanier. Bei den ATP Finals und zu Jahresbeginn bei den Australian Open hatte der Hamburger die Nase vorn. Die letzte Auseinandersetzung hatte man im März beim Masters von Indian Wells. Hier feierte der Iberer einen zügigen Zweisatzsieg.