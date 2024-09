Marin Cilic feiert bei seinem ATP-Comeback einen Turniersieg Keystone

Marin Cilic (ATP 373) gewinnt in Hangzhou sein erstes ATP-Turnier seit drei Jahren. Der 35-jährige Kroate besiegt im Final den Chinesen Zhang Zhizhen (ATP 43) 7:6 (7:5), 7:6 (7:5).

SDA

Cilic (1,98 m) und Zhang (1,93 m), die zum ersten Mal gegeneinander spielten, profitierten in beiden Sätzen von ihrer Körpergrösse und servierten 18 (Cilic) und 14 Asse (Zhang). Im Tiebreak behielt der US-Open-Sieger von 2014 und ehemalige Weltranglistendritte jeweils die Oberhand.

Während Zhang weiter auf seinen ersten ATP-Titel warten muss, feierte Cilic seinen 21. Sieg auf der Tour. Zuletzt hatte er im Oktober 2021 beim ATP-Turnier in St. Petersburg triumphiert. Im Frühjahr musste sich der Kroate einer Knieoperation unterziehen und verpasste fast die gesamte Saison. In China trat Cilic mit einer Wildcard und erstmals seit Februar auf ATP-Stufe an.

sda