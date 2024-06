Novak Djokovic musste sich während seines Matches gegen Francisco Cerundolo am rechten Knie behandeln lassen. dpa

Der Tennisstar beweist in Paris Comeback-Qualitäten – aber wie schwer ist sein Knie verletzt? Djokovic will abwarten. Sein Ex-Trainer Boris Becker adelt den Serben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Novak Djokovic gewinnt seinen Achtelfinal bei den French Open nach 1:2-Satzrückstand, geplagt von Knieschmerzen, nach 4:39 Stunden.

Vom Arzt habe er während des Matches die Höchstdosis an Schmerzmitteln erhalten. Die Wirkung habe er nach 45 Minuten gespürt.

Ob er zum Viertelfinale gegen Casper Ruud antreten wird, lässt der Serbe derzeit noch offen.

Über die Comeback-Qualitäten staunte sogar sein Ex-Trainer Boris Becker. Es sei «nicht von dieser Welt», sagte die Tennis-Ikone. Mehr anzeigen

Der Drama-König von Paris hat sich ein zweites Mal mit einem Kraftakt gerettet – doch ob Tennisstar Novak Djokovic im Viertelfinale der French Open überhaupt antritt, ist offen. «Ich weiss nicht, was morgen oder übermorgen passiert, ob ich in der Lage sein werde, auf den Platz zu gehen und zu spielen», sagte der 37 Jahre alte Serbe. «Ich hoffe es. Lasst uns abwarten, was passiert.»

Im Achtelfinale hatte sich der 24-malige Grand-Slam-Turniersieger mit 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3 gegen den argentinischen Aussenseiter Francisco Cerúndolo durchgesetzt, obwohl er Anfang des zweiten Satzes auf dem Sand weggerutscht war und sich am Knie verletzt hatte. Er müsse sehen, was die Untersuchungen am Dienstag ergeben und wie es sich anfühlt, wenn das Adrenalin und die Schmerzmittel nicht mehr wirken, erklärte der Titelverteidiger.

Vom Arzt habe er während des Matches die Höchstdosis an Schmerzmitteln erhalten, verriet der Serbe: «Er sagte: Okay, das ist es. Das ist alles, was ich dir im Moment geben kann.» Nach 45 Minuten habe er die Wirkung gespürt und das Duell mit dem krassen Aussenseiter trotz körperlicher Einschränkungen erfolgreich zu Ende gebracht.

Becker über Djokovic: «Nicht von dieser Welt»

Sein rechtes Knie habe sich in den vergangenen Wochen nicht hundertprozentig gut angefühlt, doch die Verletzung habe er sich auf dem rutschigen Untergrund im Court Philippe Chatrier zugezogen. Schon während des Matches hatte sich Djokovic deswegen beim Oberschiedsrichter beschwert: «Ich habe mir das Knie verrenkt. Ich rutsche und schlittere die ganze Zeit.»

Novak Djokovic rutscht immer wieder aus und beschwert sich über die Platzverhältnisse. Imago

Doch auch das konnte den «Djoker» nicht stoppen. Über die Comeback-Qualitäten staunte sogar sein Ex-Trainer Boris Becker. Es sei «nicht von dieser Welt», sagte die Tennis-Ikone bei Eurosport, «wie er das jedes Mal im vierten und fünften Satz rumreisst». Seine einzige Erklärung lautete: «Es ist ein Grand Slam, und er will unbedingt seinen 25. Titel. Da holt er nochmal alles raus.»

Zwei Tage nach seinem nächtlichen Drittrunden-Sieg über viereinhalb Stunden gegen Lorenzo Musetti musste Djokovic wieder einen 1:2-Satzrückstand aufholen und über 4:39 Stunden gehen. Gegen Vorjahresfinalist Casper Ruud aus Norwegen, der sich gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz mit 7:6 (8:6), 3:6, 6:4, 6:2 durchsetze und am Mittwoch als Viertelfinalgegner wartet, braucht Djokovic aber seine Topform.

dpa