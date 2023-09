Es will mit dem Siegen nicht mehr klappen: Jil Teichmann ärgert sich. Bild: Keystone

Jil Teichmann befindet sich weiterhin im Tief. Im chinesischen Ningbo verliert sie in der ersten Runde des WTA-250-Turniers gegen die Italienerin Lucia Bronzetti 6:7 (6:8), 4:6.

Die Schweizerin wird insbesondere dem Verlust des ersten Satzes nachtrauern, der 1:20 Stunden dauerte. Mit zwei Breaks in Folge kämpfte sich Teichmann gegen die Nummer 60 der Weltrangliste zurück in die Partie und schlug beim Stand von 5:4 für den Satzgewinn auf. Auch im Umgang zwei zog die Seeländerin keinen Profit daraus, dass Bronzetti ihren Aufschlag zweimal abgab.

Teichmann wartet nun seit dem Achtelfinal-Aus in Lausanne Ende Juli auf einen Sieg in einem Hauptfeld. Sie ist inzwischen auf Position 145 der Weltrangliste abgestürzt – vor einem halben Jahr war die 26-Jährige noch die Nummer 30. In Ningbo musste sie deshalb die Qualifikation bestreiten.

sda