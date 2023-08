Coco Gauff strahlt nach dem Triumph übers ganze Gesicht. Imago

Coco Gauff gewinnt in Cincinnati ihr erstes WTA-1000-Turnier. Die Amerikanerin setzt sich auf dem Hartplatz im Bundesstaat Ohio gegen die Tschechin Karolina Muchova 6:3, 6:4 durch.

Der Teenager aus Atlanta, im Sommer 2022 Finalistin beim French Open, stösst in der Weltrangliste auf Position 6 vor. Die 19-Jährige hatte sich den Weg zum ihrem bislang wichtigsten Titel in den Halbfinals mit dem Dreisatzsieg über die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek geebnet.

Der Final verlief einseitig. Die Verliererin Karolina Muchova kann sich damit trösten, dass sie am Montag erstmals in den Top Ten auftauchen wird. Die 26-Jährige hatte den Durchbruch schon vor einiger Zeit geschafft, wurde aber ab dem Sommer 2021 wegen einer langwierigen Verletzung am Bauchmuskel weit zurückgeworfen.

sda