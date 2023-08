John Isner hört nach dem US Open mit dem Profitennis auf Keystone

John Isner kündigt seinen Rücktritt an. Der 38-jährige Amerikaner steht beim am Montag beginnenden US Open zum letzten Mal als Profi im Einsatz.

Isner wird vorab als der Spieler in Erinnerung bleiben, der Teil der längsten Partie im Profitennis war. Vor 13 Jahren duellierte er sich mit dem Franzosen Nicolas Mahut in der ersten Runde des Wimbledon-Turniers während 11 Stunden und 5 Minuten. Der Amerikaner mit dem starken Aufschlag setzte sich im fünften Satz 70:68 durch. Die Begegnung hatte sich nach zwei Unterbrüchen wegen Dunkelheit über drei Tage hingezogen.

Der 2,08 m grosse Isner ist derzeit noch die Nummer 158 der Welt, gehörte einst aber zu den weltweit besten zehn Spielern. Vor fünf Jahren wurde er im Ranking als Nummer 8 geführt. Auf der Tour gewann er 16 Turniere.

