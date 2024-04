Alexander Ritschard scheitert in Houston in der ersten Runde Keystone

Alexander Ritschard (ATP 194) verliert sein erstes Spiel des Jahres an einem ATP-250-Turnier. In der ersten Runde des Sandplatz-Turniers in Houston unterliegt er dem Amerikaner J.J. Wolf (ATP 96).

SDA

Beim 3:6, 6:2, 4:6 vergab der Zürcher, der durch die Qualifikation gehen musste, den möglichen Sieg im dritten Satz. Beim Stand von 4:4 gab er seinen Aufschlag ab. Er tat dies insbesondere wegen zwei von insgesamt sieben Doppelfehlern. Ritschards letzter Sieg an einem ATP-250-Turnier datiert vom April 2023 in München.

sda