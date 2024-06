Freude über seinen bisher grössten Erfolg: der junge Aargauer Jérôme Kym Keystone

Jérôme Kym gewinnt in Prostejov seinen ersten Titel auf Challenger-Stufe. Er ist nach Leandro Riedi und Alexander Ritschard der dritte Schweizer Sieger in diesem Jahr bei einem Challenger-Turnier.

SDA

Der 21-jährige Aargauer, der in Tschechien durch die Qualifikation gekommen war, setzte sich im Final 6:2, 3:6, 6:2 gegen den Taiwaner Chun-Hsin Tseng (ATP 253) durch.

Auf seinem Weg in den Final hatte Kym (ATP 444) mit zwei Topleistungen die Nummern 2 und 3 des Turniers ausgeschaltet: Im Achtelfinal schlug er den Japaner Yoshihito Nishioka (ATP 70) in zwei Sätzen. Im Halbfinal setzte er sich gegen den aktuellen Gstaad-Sieger Pedro Cachin (ATP 108) in drei Sätzen durch.

Kym, der mit 15 Jahren und 354 Tagen der jüngste Spieler war, der je für das Schweizer Davis-Cup-Team nominiert wurde, hat in den letzten fünf Jahren aufgrund einer Reihe von Verletzungen viel durchgemacht. Mit den 100 ATP-Punkten, die er in Prostejov gewonnen hat, wird er am Montag als Nummer 279 der Weltrangliste so gut klassiert sein wie noch nie.

sda