Tennis-Star Norrie trifft bei Schlägerwurf eine Zuschauerin 08.01.2025

Von allen guten Geistern verlassen, wirft Cameron Norrie beim Vorbereitungsturnier in Auckland einen Schläger ins Publikum und trifft prompt eine Zuschauerin. Gaël Monfils verwöhnt die Fans in Down Under derweil mit Showeinlagen.

Patrick Lämmle Patrick Lämmle

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Cameron Norrie verliert beim Australian-Open-Vorbereitungsturnier in Auckland die Nerven und wirft seinen Schläger ins Publikum.

Dabei kommt niemnad zu Schaden und der Brite kommt mit einer Verwarnung davon. Kurz darauf verliert er die Partie ohnehin.

Beim gleichen Turnier spielt Gaël Monfils gross auf und steht im Viertelfinal. Auf dem Weg dorthin unterhält er das Publikum auch mit einer albern anmutenden Jagd nach einer Papiertüte.

Die Australian Open beginnen am 12. Januar. Für einige Schweizer und Schweizerinnen gilt es aber bereits jetzt ernst, da sie sich erst noch für das Hauptfeld qualifizieren müssen. Mehr anzeigen

Für Cameron Norrie endet das Vorbereitungsturnier auf die Australian Open in Auckland bereits im Sechzehntelfinal. Die britische Weltnummer 48 unterliegt dem 30 Plätze schlechter klassierten Argentinier Facundo Diaz Acosta mit 2:6 und 3:6.

Mit dem Rücken zur Wand setzt Norrie einen Return ins Netz – Matchball statt Breakball. Genervt von seinem Fehlschlag wirft der 29-Jährige sein Racket weg und trifft eine in der ersten Reihe sitzende Zuschauerin.

Der Stuhlschiedsrichter belässt es bei einer Verwarnung, dabei hätte sich Norrie auch über einen Ausschluss nicht beklagen dürfen. Die Partie verliert er kurze Zeit später aber ohnehin, insofern ist das Turnier für ihn auch so gelaufen.

«Ein Weckruf für mich»

Bei der Zuschauerin hat sich Norrie sofort entschuldigt und nach der Partie bringt er vor den Medien noch ein wenig Licht ins Dunkel: «Sie wurde kaum getroffen und konnte darüber lachen. Ich wollte sie natürlich nicht treffen, dennoch war es nicht ideal von mir. Das war definitiv ein Weckruf für mich.» Es sei keine grosse Sache gewesen, aber es sei ihm bewusst, dass so eine Aktion auch weniger glimpflich verlaufen könne.

Bei den US Open 2020 etwa wurde Novak Djokovic disqualifiziert, nachdem er einen Ball wegschlug und dabei eine Linienrichterin traf. Im September des vergangenen Jahres verlor auch Daniil Medvedev die Nerven.

Beim Laver Cup lief es dem Russen gegen den Amerikaner alles andere als rund und so warf er nach einem verlorenen Aufschlagspiel den Schläger durch die Halle und traf beinahe eine Fotografin. Dafür wurde er zwar nicht wie von Teamcaptain John McEnroe disqualifiziert, erhielt aber immerhin eine Punktstrafe.

Medwedew verliert die Nerven und schleudert Racket ins Publikum Am Laver Cup in Berlin kommt es am Sonntag zu einem gefährlichen Schlägerwurf und vielen Diskussionen. Im Mittelpunkt steht einmal mehr Tennis-Heissporn Daniil Medwedew, der mit seinem Racket beinahe eine Fotografin trifft. 23.09.2024

Monfils weiss das Publikum bestens zu unterhalten

Wenn der Franzose Gaël Monfils im Einsatz steht, dann kommt das Publikum meist in den Genuss einer grossen Show. Auch in Auckland enttäuscht der 38-Jährige die Fans nicht. Auch dank einer Reihe von Zauberschlägen steht er in Auckland im Viertelfinal, wo er auf Norrie-Bezwinger Acosta trifft. Für Lacher sorgt Monfils auch mit einer kleinen Schauspieleinlage, bei der er auf dem Platz einer vom Winde verwehten Papiertüte hinterherläuft und sie partout nicht aufheben kann.

Monfils' grösster Gegner ist eine vom Winde verwehte Papiertüte Bei der ATP-Tour in Auckland kommt es beim Match zwischen Gaël Monfils und Pedro Martinez zu einer kuriosen Szene. Am Ende gewinnt er nicht nur den Kampf gegen die Papiertüte sondern auch das Spiel. 08.01.2025

Drei Schweizerinnen in der letzten Qualifikationsrunde

In der Qualifikation für das Australian Open stehen mit Viktorija Golubic, Rebeka Masarova und Jil Teichmann drei Schweizerinnen in der letzten Runde. Jérôme Kym scheidet aus.

