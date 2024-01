Sinner: «Begreife langsam, was ich geschafft habe» Nach einem fulminanten Comeback gegen Daniil Medvedev sicherte sich Jannik Sinner bei den Australian Open seinen ersten Grand-Slam-Titel. Der Südtiroler sprach am nächsten Morgen über seinen Triumph. 29.01.2024

Der Italiener Jannik Sinner hat nach einer beeindruckenden Aufholjagd die Australian Open gewonnen. Die internationale Presse schwärmt vom Sieger.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Jannik Sinner setzte sich in Melbourne im Endspiel gegen den Daniil Medvedev aus Russland mit 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 durch.

Der 22-jährige Italiener feierte damit den ersten Grand-Slam-Titel seiner Tennis-Karriere.

Die internationale Presse schwärmt vom Sieger der Australian Open.

Schweiz

«Blick»:

«Winner Sinner! Jannik Sinner krönt seinen eindrücklichen Karriere-Steigerungslauf mit dem ersten Grand-Slam-Titel. In Melbourne schenkt er Italien nach 48 Jahren Wartezeit endlich die Erlösung – weil er vom «Sprenzel» zum Mann reifte.»

«Tages-Anzeiger»:

«Das Australian Open 2024 steht damit auch im Zeichen einer Wachablösung. Als Erster von den Jungen hatte Carlos Alcaraz den Durchbruch an den Grand-Slam-Turnieren geschafft, mit seinen Titeln am US Open 2022 und in Wimbledon 2023 mit dem Finalsieg über Djokovic. Nun ist Sinner in den erlauchten Kreis der Major-Champions eingetreten. Mit 22 Jahren und 165 Tagen ist er der jüngste Sieger am Australian Open seit Djokovic 2008 – der Serbe war damals 20 Jahre und 250 Tage alt gewesen.»

«NZZ»:

«Der Mann der Stunde heisst Sinner. Doch er wird diesen Erfolg bestätigen müssen. Das weiss niemand besser als sein Gegner Medvedev, der seinem zweiten Titel seit mittlerweile zweieinhalb Jahren hinterherläuft. Es war eine jener grossen Qualitäten der Generation um Federer, Nadal und Djokovic, dass sie sich über Jahre, ja fast Jahrzehnte in den Toppositionen hielten und diese Position immer wieder mit Siegen bestätigten. Sinner hat das Potenzial, selbst in diese grossen Fussstapfen zu treten.»

Italien

«Dolomiten»:

«Winner, Winner, Jannik Sinner: Der Sextner Tennisprofi ist mit seinem Sieg bei den Australian Open – nach einer unglaublichen Aufholjagd – endgültig im Olymp des weissen Sports angelangt. Sinner versetzte mit seinem ersten Grand-Slam-Titel Millionen Menschen in einen wahren Freudentaumel.»

«La Gazzetta dello Sport»:

«Am Anfang war es nur Spass: ein paar Trainingseinheiten pro Woche und dann Skifahren. Aber die Substanz ändert sich nicht. Jannik Sinner ist ein Slam-Champion geworden, weil er weiterhin Spass hat. Für Sinner ist Tennis wirklich ein Spiel, das er mit dem gleichen Elan wie in seiner Kindheit spielt. Es ist noch nicht vorbei: Das Vergnügen hat gerade erst begonnen.»

«Corriere della Sera»:

«Sinnerland – das ist das Land der Möglichkeiten. Der Ort, an dem alles erlaubt ist. Wo der Zauberstab von Jannik Sinner – dem Jungen, der zum Skifahren geboren und von einer sanften Strömung des Daseins ins Tal gebracht wurde – Träume wahr werden lässt. Hier ist er: der Champion, auf den Italien fast ein halbes Jahrhundert gewartet hat.»

«La Repubblica»:

Sinner hatte immer eine Vorstellung von sich selbst als einem Projekt: Er sah nicht die Etappen, sondern das Ziel. Man hat ihn dafür kritisiert, dass er einiges ausgelassen hat (die Olympischen Spiele, den Davis Cup). Aber seit drei Monaten hat er das Lächeln und den Kredit, mit dem er tun kann, was er will.»

«Corriere dello Sport»:

«Von einer anderen Welt! Sinner spielt aufsehenerregend: Er schafft eine Aufholjagd und triumphiert in Australien.»

«Tuttosport»:

«Sinner triumphiert bei den Australian Open: Wir haben einen König. Danke!»

Österreich

«Kronen Zeitung»:

«Irre Aufholjagd! Sinner gewinnt Australian Open.»

«Kurier»:

«Sinner war on fire – und feierte seinen ersten Grand-Slam-Titel. Und gewann als erster Italiener die Australian Open.»

Australien

«Sydney Morning Herald»:

«Der Ironman der Australian Open hat schliesslich nachgegeben. Daniil Medvedev spielte rekordverdächtige 31 Sätze in dem Turnier (...), und als er zusehen musste, wie sein Zwei-Satz-Vorsprung schwand, hatte er am Ende nichts mehr zu geben. Der Italiener Jannik Sinner – der Favorit vor dem Finale und der heisseste Spieler auf Tour seit den US Open im letzten Jahr – feierte stattdessen einen denkwürdigen (...) Triumph, der eine neue Ära für den Sport einleiten könnte.»

«The Australian»:

«Der Junge aus den Bergen erklimmt einen weiteren Gipfel. Die Frage rund um den 22-Jährigen aus Norditalien war nie, ob er gut genug ist. Sondern ob er stark genug ist.»

«Courier Mail»:

«Mentale Dämonen tauchen wieder auf, als der «nächste Novak» ein historisches Comeback feiert. Daniil Medvedev fegte Jannik Sinner zwei Sätze lang vom Platz. Dann begann sich alles zu drehen – und der heisseste junge Spieler des Tennis trat auf die Weltbühne.»

«The West Australian»:

«Die «Generation Next» ist da – und zwar mit einem Paukenschlag, nachdem Jannik Sinner in einem epischen Australian-Open-Finale in Melbourne einen Rückstand von zwei Sätzen aufholte und Daniil Medvedev besiegte. In knapp vier spannenden Stunden avancierte Sinner (...) vom nächsten grossen Tennisspieler zum neuen Superstar des Sports.»

Grossbritannien

«The Sun»:

«Jan the Man. Jannik Sinner feierte das Comeback seines Lebens, gewann zum ersten Mal die Australian Open und bereitete dem Marathon-Mann Daniil Medvedev für den Rest seiner Tage Albträume.»

«Daily Mail»:

«Sinner the Winner. Jannik Sinner holt einen Zwei-Satz-Rückstand auf und gewinnt die Australian Open in Melbourne.»

Spanien

«Marca»:

«Sinner schliesst sich Alcaraz an, um den Startschuss für die Ära des 21. Jahrhunderts zu geben.»

«As»:

«Sinner macht es Nadal nach und gewinnt seinen ersten Grand Slam. Der 22-jährige Italiener holte einen Zwei-Satz-Rückstand auf und besiegte den erschöpften Medvedev – so wie der Spanier vor zwei Jahren in Melbourne.»

Frankreich

«L'Équipe»:

«Als Sieger seines ersten Major-Titels in Melbourne hält Sinner Einzug in die Liga der Grossen. Es ist eine Krönung, die zwei verrückte Wochen mit dem Geschmack einer Zeitenwende abschliesst.»

Jannik Sinner triumphiert Down Under. IMAGO/AAP

SB10/DPA