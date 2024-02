Alexander Zverev kommt in Acapulco nicht über die Startrunde hinaus. Keystone

Alexander Zverev ist am ATP-500-Turnier in Acapulco bereits in der 1. Runde ausgeschieden. Der topgesetzte Deutsche verlor gegen seinen Davis-Cup-Teamkollegen Daniel Altmaier mit 3:6, 6:3, 3:6.

An das mit 2,2 Millionen Dollar dotierte Hartplatz-Turnier an der mexikanischen Pazifikküste hat Zverev nun eine weitere schlechte Erinnerung. 2021 triumphierte er hier dank eines Finalsieges gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas zwar. Ein Jahr später wurde er aber wegen eines Ausrasters bei einem Doppel-Match, bei dem er seinen Schläger am Schiedsrichterstuhl zertrümmerte, disqualifiziert.

SDA