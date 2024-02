Diese Sportstars sind so richtig abgestürzt Alkoholiker, Diebin, Stripper, Prügler oder Pornodarstellerin

Dani Alves wird wegen sexuellen Übergriffs zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt. imago

Letzte Woche wurde Dani Alves (40), der zweiterfolgreichste Fussballer aller Zeiten, wegen Vergewaltigung zu viereinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Der Brasilianer ist längst nicht der erste Sportstar, der richtig hoch geflogen und noch tiefer gefallen ist.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Der Brasilianer Dani Alves ist nach Titeln der zweiterfolgreichste Fussballer aller Zeiten. Letzte Woche wurde er zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt, weil er eine Frau zum Sex gezwungen hat.

Es gibt diverse frühere Beispiele von Superstars, die vom Thron gefallen sind: Im Sport waren sie verehrte Heldinnen und Helden, im Leben überfordert. blue Sport hat ein paar herausgepickt.

Der Brasilianer Dani Alves (40) ist mit 42 Titeln nach Lionel Messi (44 Titel) der zweiterfolgreichste Fussballer aller Zeiten. Der Rechtsverteidiger durfte mit Barcelona, Sevilla, Paris Saint-Germain und Juventus Turin Pokal um Pokal in die Höhe stemmen, spielte mit Brasilien an drei Weltmeisterschaften, gewann zweimal die Copa América und wurde Olympiasieger. Weit über 50 Millionen Euro hat er verdient.

Jetzt ist der Fussballstar vom Fussballhimmel ins Bodenlose gefallen. Letzte Woche wird Alves zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt, weil er Ende 2022 eine junge Frau in einer Toilette eines Nachtklubs in Barcelona zum Sex gezwungen hat. Seine Frau Juana Sanz ergreift schon während des Prozesses die Flucht und lässt sich scheiden.

Im Sport fast alles gewonnen – daneben alles verloren. Alves ist längst nicht der einzige Sportstar, der tief fiel. Diego Maradona und Kolumbiens ehemaliger Nationalheld René Higuita dealen sich mit Drogen ins Gefängnis. George Best säuft sich zu Tode. Robinho wird in Italien wegen Vergewaltigung zu 9 Jahren Haft verurteilt (abgesessen hat er sie bisher nicht, da Brasilien keine Staatsbürger ausliefert). Ronaldinho sitzt wegen Urkundenfälschung ein. Der Italiener Vincenzo Iaquinta wird 2018 in einem Mafiaprozess zu zwei Jahren Haft verurteilt.

Auch andere Sportsuperstars haben ihre Karrieren an die Wand gefahren. Zum Beispiel die Rad-Profis Marco Pantani, Jan Ullrich oder Lance Armstrong. Auch andere Ausnahmeathleten wie Boxer Mike Tyson, Leichtathlet Ben Johnson, Leichtathletin Marion Jones, Basketballer Denis Rodman oder Golfer Tiger Woods hatten im Leben grosse, teilweise unüberwindbare Probleme. Skispringer-Ikone Matti Nykänen (†2019) rutscht nach dem Rücktritt 1991 tiefer in eine Alkoholkrankheit, die ihn schon als Spitzensportler begleitet hat.

blue Sport hat fünf tragische Schicksale tiefgefallener Sportstars herausgepickt.

Tonya Harding (53) bleibt ihr Leben lang die «Eishexe»

Hassduell auf dem Eis: Die Clique von Tonya Harding (l) schlug Nancy Kerrigan mit einer Eisenstange aufs Knie, um diese für Olympia 1994 auszuschalten. KEYSTONE

Tonya Harding, das ungehobelte Mädchen aus der Unterschicht, gegen Nancy Kerrigan, die elegante Eisprinzessin aus der Oberschicht, ist das grosse Duell zweier amerikanischen Eiskunstläuferinnen Anfang der 90er. Bei den amerikanischen Ausscheidungen für die Olympischen Spiele 1994 geschieht Unvorstellbares.

Als Kerrigan nach dem Training das Eis verlässt, schlägt ihr jemand – hinter einem Vorhang versteckt – mit einer Eisenstange aufs Knie. «Why? Why?», schreit Kerrigan unter Schmerzen. Für die Ausscheidungen muss sie passen, für Olympia kriegt sie dann eine Ausnahmebewilligung. Eine Antwort auf Kerrigans «Why?» hat das FBI schon vor den Winterspielen parat. Hardings Ehemann hat einen Schläger angeheuert, um die ärgste Konkurrentin auszuschalten. Harding gibt unter Druck und zwei Wochen vor den Olympischen Spielen zu, vom Attentat gewusst zu haben.

In Lillehammer holt Kerrigan Silber – Harding startet trotz allem auch und wird Achte. Danach wird sie zu drei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt und auf Lebzeiten gesperrt. Die Folgen sind verheerend: Harding wird gehasst («Leute haben meine Haustür, mein Auto und mein Briefkasten mit Kot beschmiert») und ist pleite.

Um zu Geld zu kommen, versucht sie fast alles. Porno-Darstellerin, Wrestlerin, Boxerin, Rennfahrerin, Schauspielerin oder Sängerin. Nirgendwo hat sie Erfolg. Nur der Kinofilm «I, Tonya» über einen der schlimmsten Sportskandale der Geschichte ist erfolgreich. Seit 2010 und ihrer dritten Hochzeit heisst sie offiziell Tonya Price. Hilft auch nicht. Für die Öffentlichkeit bleibt sie für immer die Eishexe Tonya Harding.

Spektakulärster Mordprozess: Football-Star O.J. Simpson (76)

Der frühere US-Football-Star O.J. Simpson ist 2021 aus der Haft entlassen worden. (Archivbild) sda

1969 ist O.J. Simpson der Nummer-1-Draft der NFL. Jahrelang rennt der Running Back von Touchdown zu Touchdown. Auch nach der Sportkarriere läufts dem American-Football-Superstar erst wie am Schnürchen. Als Detective Nordberg in «Die nackte Kanone» wird Simpson als Schauspieler weltberühmt.

1995 sein gigantische Absturz: Er ist Angeklagter im wohl spektakulärsten Mordprozess der US-Geschichte: Ihm wird vorgeworfen, seine Ex-Frau und deren Freund erstochen zu haben. Die Verfolgungsjagd mit der Polizei wird live im Fernsehen übertragen. Trotz erdrückender Indizien wird er aber freigesprochen.

Es erscheint ein Buch mit dem Titel: «If I did it: Confessions of the Killer» («Wenn ich es getan hätte: Bekenntnisse eines Mörders»). In Haft muss O.J. Simpson dann doch: 2008 wird er wegen eines bewaffneten Überfalls zu 33 Jahren Gefängnis verurteilt. 2021 wird O.J. Simpson wegen guter Führung frühzeitig entlassen. Jetzt sei er an Prostata-Krebs erkrankt, berichten amerikanische Medien kürzlich.

Ein Wunder, dass er noch lebt: Paul Gascoigne (56)

Auf dem Fussballplatz war Paul Gascoigne genial, daneben überfordert. Imago

Gazza, englischer Dribbelkönig mit Goldfüsschen. Als «Englands letztes Genie» bezeichnet ihn sein ehemaliger Mitspieler Gareth Southgate. Andere Spieler mit ihm zu vergleichen, sei absolut unmöglich und unfair. Doch er ist nicht nur Genie, er ist leider auch Wahnsinn.

Am Anfang fällt er nur durch derbe Sprüche und Streiche auf. Bald durch Totalabstürze. Gazza trinkt gern und zofft sich oft. Vor Spielen habe er manchmal mit Brandys, Wein und Koks auf Touren kommen müssen, meinte er einst. Ein Wunder, dass er noch lebt. Mehrmals säuft sich der Alkoholiker fast zu Tode. Hinzu kommen Drogen und Medikamente. Steuerschulden treiben den Mann, der als Fussballer Millionen Menschen verzaubert und Millionen verdient hat, in den Ruin.

Gascoigne lässt nichts aus: Häusliche Gewalt. Knast. Skandale. Depressionen. Und immer wieder Abstürze, gefolgt von Entziehungskuren. Alles begleitet von der britischen Boulevardpresse. Der WM-Held von 1990 ist schliesslich Allgemeingut in England. «Er wird wohl bald sterben, es hat keinen Zweck, ihm zu helfen», erzählte sein damals zwölfjähriger Sohn Regan 2009 in der TV-Doku «Saving Gazza» (Gazza retten).

2016 der absolute Tiefpunkt: Nur im Bademantel bekleidet, steigt er aus einem Taxi, um sich Gin zu besorgen. Viele befürchten, dass es die letzten Fotos von ihm sein könnten. Waren es nicht. Gazza lebt noch immer. Letzte Schlagzeile? Im September 2023, als er zur Begrüssung Prinz William küsst. Der Prinz lässt es stoisch über sich ergehen. Es ist ja Gazza, Englands letztes Genie.

Oscar Pistorius (37) wurde im Januar nach 11 Jahren entlassen

Fast elf Jahre nach dem gewaltsamen Tod seiner damaligen Freundin kam Oscar Pistorius im Januar 2024 auf Bewährung frei. --/epa/dpa

Der grosse Star der Paralympics 2012 mit zweimal Gold und einmal Silber. Ein Jahr darauf später wird’s hässlich: Pistorius erschiesst seine Freundin Reeva Steenkamp mit mehreren Schüssen durch eine geschlossene WC-Tür in seiner Wohnung. Die Tat streitet Pistorius zwar nie ab, er behauptet jedoch, es sei ein Versehen gewesen, da er sie für einen Einbrecher gehalten habe. Im Januar 2024 – elf Jahre nach der Tat – wird Pistorius frühzeitig auf Bewährung entlassen.

Jennifer Capriati (47): Tennis-Wunderkind klaut 15-Dollar-Ring

Jennifer Capriati im 2003 nach einem Sieg an den US Open – ein Jahr darauf beendete sie ihre Karriere. KEYSTONE

Mit 13 Jahren steht sie in ihrem ersten WTA-Final und gilt als grösstes Wunderkind des Tennis. Sie unterschreibt ihren ersten Sponsorenvertrag für fünf Millionen US-Dollar. Mit 15 schockt sie in Wimbledon die grosse Martina Navratilova. Mit 16 gewinnt sie 1992 Olympia-Gold. Mit 17 wird sie wegen Ladendiebstahls verhaftet. Der Ring, den die Tennis-Millionärin klaut, kostet 15 Dollar. 1994 wird sie erneut festgenommen – dieses Mal wegen Marihuana-Besitz.

Nach einer zweijährigen Sperre inklusive Drogentherapie kehrt Capriati auf den Court zurück. Und wie! Sie gewinnt drei Grand-Slams. 2004 hört sie, 28-jährig, mit dem Tennis auf. Neben dem Platz gehts jedoch munter weiter auf und ab: Depressionen, Drogen und Drogentherapien. 2013 wird sie von ihrem Ex-Freund wegen Körperverletzung und Stalking angezeigt. Er berichtet von rund hundert Anrufen täglich.

Seit Jahren hat sich das einstige Tenniswunderkind aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Es heisst, Capriati wohne in einer Luxus-Wohnung auf Singer Island in Florida – mit Privatstrand.