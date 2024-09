Fabian Staudenmann (links) und Samuel Giger (rechts) zählen beim Eidgenössischen Jubiläums-Schwingfest in Appenzell zu den grossen Favoriten. KEYSTONE

In Appenzell trifft sich am kommenden Sonntag die Crème de la Crème des Schwingsports. Die Favoritenrollen sind verteilt, doch gibt es einige Schwinger, die die ganz Grossen vom Weg abbringen können.

Linus Hämmerli Linus Hämmerli

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Alle 25 Jahre findet das Eidgenössische Jubiläums-Schwingfest statt. Am kommenden Sonntag steigen die besten Schwinger der Schweiz in Appenzell in den Sägemehlring. blue Sport berichtet live.

Zu den grossen Favoriten zählen Samuel Giger, Fabian Staudenmann und Schwingerkönig Joel Wicki.

Es gibt aber eine Schwinger, die ein Wörtchen um den Festsieg mitzureden haben oder den Spitzenschwingern ein Bein stellen könnten. Mehr anzeigen

Im Schwingen steht der grosse Saison-Höhepunkt an. Am kommenden Sonntag messen sich die besten Schwinger der Schweiz in Appenzell beim Eidgenössischen Jubiläums-Schwingfest.

Bei der Wichtigkeit des Anlasses ist sich die Schwingszene uneinig. «Emotional hat das Jubiläumsschwinget einen weniger hohen Stellenwert als beispielsweise das Unspunnen oder Kilchberg», sagte Samuel Giger im Mai bei «SRF». Dennoch hält Giger fest: «Es ist ein Anlass mit eidgenössischem Charakter. Als Schwinger kann man dieses Fest nur einmal gewinnen.»

Ob prestigeträchtig oder nicht: Giger strebt in der Heimat seines Vaters den Sieg an. Den Kreis der Top-Favoriten komplettieren der Jahresbeste Fabian Staudenmann und Schwingerkönig Joel Wicki.

Für Giger, Staudenmann und Wicki wird der Weg in den Schlussgang aber alles andere als ein Spaziergang. Die Spitze ist dicht, weitere Schwinger können den Top-Favoriten im Kampf um den Festsieg wichtige Punkte abluchsen oder gar in puncto Festsieg ein Wörtchen mitreden.

Die Mitfavoriten um den Festsieg

Einer dieser Kandidaten ist Werner Schlegel. Der 21-jährige Ostschweizer überzeugt heuer einmal mehr. Neun Kränze hat er bereits eingeheimst. Insgesamt vier Kranzfestsiege reihen sich in die Saison-Statistik von Schlegel ein. Einer davon ist der Sieg am Schwarzsee-Schwinget. Im Juni stellte der Explosiv-Schwinger Fabian Staudenmann und bodigte im Schlussgang Adrian Walther. Auch in Appenzell kann Schlegel alle auf den Rücken legen.

Dergleichen ist Adrian Walther zuzutrauen. Der Zwei-Meter-Mann gehört seit Jahren bei jedem Schwingfest zumindest zu den Mitfavoriten – so auch beim Jubiläums-Schwingfest in der Ostschweiz. Der Berner legte dieses Jahr beim Schwarzsee Überschwinger Giger auf den Rücken. Staudenmann stellte er beim Seeländischen.

Walther wischt Giger beim Schwarzsee-Schwinget das Sägemehl vom Rücken. KEYSTONE

Der Festsieg ist auch Armon Orlik zuzutrauen. Der Bündner hat schon so viele Feste gewonnen, aber noch nie einen eidgenössischen Anlass auf der Aktiv-Stufe. Fährt der Sieger vom Weissenstein einen guten Tag ein, kann er jeden ins Sägemehl drücken.

Pirmin Reichmuth gehört auch auf die Liste der Festsieg-Anwärter. Beim Brünig-Sieger gibt es jedoch ein grosses Fragezeichen. Das Knie macht dem Physiotherapeuten zu schaffen. Eine Teilnahme ist fraglich.

Alpiger, Kramer und Co. lehren den ganz Grossen das Fürchten

Weniger zum Festsieger, aber als Favoriten-Schreck kann beispielsweise Nick Alpiger avancieren. Wohl kaum ein Schwinger wird von sich behaupten, gerne gegen den 27-jährigen Aargauer zu schwingen. Giger und Christian Stucki können ein Lied davon singen. Alpiger bremste die beiden einst bei Eidgenössischen Schwingfesten auf dem Weg zum Königstitel aus und siegte.

Nick Alpiger (links) bringt seine Gegner immer wieder zum Verzweifeln. Hier gegen Samuel Giger beim Eidgenössischen Schwingfest 2019 in Zug. KEYSTONE

Auch Lario Kramer ist ein unangenehmer Gegner für jeden Schwinger – ob Top-Favorit oder nicht. Der Südwestschweizer reisst und tut, nutzt jede Unaufmerksamkeit des Gegners gnadenlos aus. Mit seinem unkonventionellen Schwingstil ist er jederzeit für eine Überraschung gut und kann in Appenzell einigen Schwingern auf dem Weg zum Triumph ein Bein stellen.

Ein weiterer Favoriten-Schreck-Kandidat ist Curdin Orlik. Der Wahl-Berner zwackte Staudenmann auf der Rigi mit einem Gestellten Punkte ab, auch auf der Schwägalp war Orlik dem Saisondominator ebenbürtig, ehe er sich vor Ablauf der Zeit nach missglücktem Schlungg-Versuch geschlagen geben musste.

Entscheidung live bei blue Sport

Das Eidgenössische Jubiläums-Schwingfest in Appenzell verspricht viel Spannung. Mit blue Sport bist du hautnah mit dabei. Wir servieren dir Gang um Gang im Liveticker, wenn Giger, Staudenmann, Wicki und Co. nach dem Festsieg greifen.

Mehr zum Thema

«Am Schwingfest sind die Polizisten vor allem, um Schwingen zu schauen» Winterthur-Fan Nöldi Forrer analysiert bei blue Sport die erste Halbzeit der Partie Winterthur gegen Servette und zieht Vergleiche zwischen Fussball und Schwingen. 01.09.2024