Joel Wicki will am 7. Juli in den Sägemehlring zurückkehren. KEYSTONE

Joel Wicki muss weiter pausieren. Nachdem der Schwingerkönig bereits beim Stoos-Schwinget auf einen Start verzichtete, gibt er auch für das Nordwestschweizer Teilverbandsfest in Lausen BL Forfait.

Linus Hämmerli Linus Hämmerli

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Joel Wicki muss aufgrund von Blessuren weiter pausieren und verzichtet auf einen Start beim Nordwestschweizer in Lausen BL.

Am Donnerstagabend teilt der Schwingerkönig auf Instagram mit: «Mein heutiges Abschlusstraining hat leider gezeigt, dass meine Blessuren noch nicht wie gewünscht verheilt sind.»

Wicki will seinem Körper nun Ruhe schenken und am 7. Juli beim Innerschweizer Schwingfest wieder mit dabei sein. Mehr anzeigen

Joel Wicki teilte vor knapp einer Woche auf Instagram mit, dass er das Stoos-Schwinget verpassen werde. «Leider habe ich im Moment mit kleineren Blessuren zu kämpfen, was für mich ein Zeichen ist, einen Gang zurückzuschalten.» Er sei positiv eingestellt, dass er am Nordwestschweizer Schwingfest wieder im Sägemehl stehen werde.

Nun wird auch aus dem Fest in Lausen BL nichts. Wicki veröffentlicht in den sozialen Medien am Donnerstagabend ein Update: «Mein heutiges Abschlusstraining hat leider gezeigt, dass meine Blessuren noch nicht wie gewünscht verheilt sind.» Diesem Satz fügt Wicki ein Emoji an mit Mundwinkeln nach unten.

Er wolle seinem Körper die nächsten Wochen die nötige Ruhe schenken, um beim Innerschweizer Schwingfest vom 7. Juli mit dabei zu sein.

Ausgangslage in Lausen offen – Staudenmann beim Seeländischen im Einsatz

Mit der Abwesenheit von König Wicki ist die Ausgangslage in Lausen offen. Im ersten Gang treffen die Lokalmathadoren Patrick Räbmatter und Andreas Döbeli auf die Gäste Kilian von Weissenfluh (Bern) und Benjamin Gapany (Südwestschweiz).

Von den grossen Namen im Schwingsport steht am kommenden Wochenende nur Fabian Staudenmann im Sägemehlring. Er kämpft beim Seeländischen Fest in Täuffelen um den Tagessieg.