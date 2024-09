Samuel Giger nimmt beim Eidgenössischen Jubiläums-Schwingfest den Sieg ins Visier. KEYSTONE

In Appenzell steigen am Sonntag die besten Schwinger in die Zwilchhosen. Einer hat für das Eidgenössische Jubiläums-Schwingfest den Atlantik überquert. Thomas Badat reist aus Kanada an.

Linus Hämmerli Linus Hämmerli

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Sonntag, 8. September findet in Appenzell das Eidgenössische Jubiläumsschwingfest statt.

Die besten Schwinger kämpfen um den Siegermuni «Alpstein». Mit dabei ist auch Thomas Badat aus Kanada, der bereits an den Eidgenössichen Schwingfesten in Zug und Pratteln am Start stand.

In der Arena mit 18'000 Zuschauern wird die Nachfolge vom einheimischen Thomas Sutter bestimmt. Mehr anzeigen

Am Sonntag pilgern mehrere tausend Menschen nach Appenzell, um beim Schwing-Spektakel des Jahres mit dabei zu sein. Die besten 122 Schwinger des Landes messen sich beim Eidgenössischen Jubiläums-Schwingfest. Oder besser gesagt: die besten Schwinger der Welt stehen am Start.

Mit Thomas Badat schreitet ein Auslandschweizer in den Sägemehlring. Badat lebt im kanadischen Quebec und will es in Appenzell mit Giger und Co. aufnehmen. Ein Blick in seine Statistiken zeigt jedoch, dass der 27-jährige Landwirt, der mit leicht englischem Akzent einwandfrei Schweizerdeutsch spricht, wohl kaum zur Gefahr für die ganz Bösen wird.

Badat war beim Eidgenössischen Schwingfest in Pratteln vor zwei Jahren am Start. Am zweiten Wettkampftag war er nur noch Zuschauer. Nach vier verlorenen Gängen aus vier Kämpfen war für ihn bereits nach dem ersten Tag Schluss. Auch in Zug 2019 war sein Abenteuer beim Eidgenössischen nur vier Gänge lang. Immerhin: Im dritten Gang gelang ihm ein Sieg mit Plattwurf.

Leckerbissen zum Auftakt und keine Kränze

Auf wen Badat im Appenzellerland trifft, ist noch offen. Erst die Spitzenpaarungen wurden am Donnerstagmittag von der Einteilung bekannt gegeben. Schwingerkönig Joel Wicki schüttelt Samuel Giger zum Auftakt die Hand, Saisondominator Fabian Staudenmann muss gegen Explosiv-Schwinger Werner Schlegel ran.

Beim Jubiläums-Schwingfest zählt nur der Sieg. Kränze gibt es keine zu gewinnen – gleich wie beim Unspunnen und Kilchberger. Bisher fanden vier Feste mit dem Prädikat «Jubiläums-Schwingfest» statt. Alle 25 Jahre wiederholt sich das Ereignis, wobei es nicht in diesem Intervall abgehalten wurde.

Appenzeller Sutter wird in seiner Heimat beerbt

Heuer steht das Fest für sich allein. Bei den Austragungen 1919 und 1995 fand das Jubiläums-Schwingfest im Rahmen des Eidgenössischen Schwingfestes statt. 1995 krönte sich Thomas Sutter in Chur zum Schwingerkönig und zugleich Sieger des letzten Jubiläums-Festes.

Die Nachfolge Sutters wird am Sonntag in dessen Heimat bestimmt. blue Sport berichtet live. Vor 18'000 Zuschauern kämpfen Giger, Staudenmann und Co. um den Siegermuni «Alpstein».

Mehr Videos vom Ressort Sport

Das sagt Michael Wegmann zum Witz-Rot gegen Elvedi blue News Leiter Sport Michael Wegmann analysiert nach der Niederlage gegen Dänemark die beiden roten Karten gegen die Schweizer Nati. 06.09.2024