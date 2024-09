Gäste flüchten vor Rad-WM  – Gourmetbeiz Rico's mittags zu

Die Radfahrer übernehmen das Zepter: Rico Zandonella vor seinem Restaurant in Küsnacht ZH. wgi

Auch das «Rico's» in Küsnacht ZH, eines der Top-Restaurants der Schweiz, spürt die Rad-WM: Erstmals war es über Mittag geschlossen, da die gutbetuchten Stammgäste vor den Velofahrern geflüchtet sind.

Sogar das schweizweit bekannte Gourmetrestaurant «Rico's» spürt die Rad-WM, über Mittag blieb es geschlossen. Patron und Koch Rico Zandonella: «Dass wir das Restaurant vorübergehend über Mittag schliessen, ist in den 43 Jahren seit ich hier bin noch nie vorgekommen.»

Grund? Die gutbetuchte Stammkundschaft fehlt. Die meisten sind in ihre Zweitresidenzen in St. Moritz, Zermatt oder St-Tropez geflüchtet. Mehr anzeigen

«Rico Zandonella, der fröhliche Tessiner, ist ein exzellenter Koch, ein Trendsetter (..) und ziemlich ehrgeizig», schreibt nicht irgendwer, schreibt vor ein paar Jahren «Gault Millau». Der Restaurantführer, der dem Gourmetrestaurant Rico's in Küsnacht ZH seit Jahren 18 Punkte verteilt.

Seit 1981 kocht Zandonella in Küsnacht, bis 2011 unter seinem Chef und Förderer Horst Petermann («Petermanns Kunststuben»), seither als Patron. Dieses Wochenende blieb das «Rico's» über Mittag zu. «Dass wir das Restaurant vorübergehend über Mittag schliessen, ist in den 43 Jahren seit ich hier bin noch nie vorgekommen», sagt Zandonella.

Der Grund ist die Rad-WM in Zürich, deren Strecke direkt an seinem Restaurant vorbeiführt. Die Seestrasse ist tageweise gesperrt und damit auch die Zufahrt zu seinem Restaurant.

Wie seine Kundschaft ist auch Zandonella kein Velo-Fan

Warum bleibt das «Rico's» zu? Es wäre ja auch gut zu Fuss erreichbar. Zandonella schmunzelt und sagt: «Meine Stammkundschaft ist vor der Rad-WM geflohen und in diesen Tagen ausgeflogen. Sie verbringen die acht WM-Tage in ihren Zweitwohnsitzen.» Seine Stammkundschaft, zu denen auch jahrelang Tina Turner († 24. Mai 2023) zählte, hat sich in Zweitresidenzen nach St. Moritz oder St-Tropez zurückgezogen.

Der Schweizer Koch des Jahres 2017 nimmt's gelassen. «Ich habe keinen Grund zum Jammern. Abends läufts auch in diesen Tagen gut. Andere Gewerbe sind viel stärker betroffen.»

Er selbst sei auch kein Velo-Fan, sagt Zandonella, obwohl ihm regelmässiges Radfahren sicher guttun würde. Auf seine Gesundheit achtet der Spitzenkoch aber dennoch. Kein Alkohol, kein Nikotin und ein gesunder Start in den Tag. «Morgens trinke ich immer ein Glas Zitronenwasser, anschliessend gehe ich ins Fitnessstudio und danach gibt’s einen Protein-Shake mit Banane.»