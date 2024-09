Ein gewohntes Bild: Marcel Hug nimmt die Schweizer Flagge entgegen Keystone

Marcel Hug gewinnt an den Paralympics über 1500 Meter die Silbermedaille. Es ist dies die neunte Medaille für die Schweizer Delegation in Paris.

SDA

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Marcel Hug gewinnt an den Paralympics Silber über 1500 Meter.

Der Ostschweizer hat somit 14 Medaillen an Paralympics gewonnen.

Der Sieg ging an Jin Hua aus China, der das Tempo in der Schlussrunde entscheidend erhöhte. Mehr anzeigen

Das Palmarès des 38-jährigen Ostschweizers zieren nunmehr 14 olympische Medaillen, sechs davon in Gold. Am Wochenende holte er bereits über 5000 Meter Silber.

Hug, der in Tokio viermal Gold in den Distanzen zwischen 800 Meter bis Marathon geholt hatte, sprach letztlich von einer gewonnenen Silbermedaille. Der Sieger Jin Hua aus China zog in der Schlussrunde von der Spitze aus derart vehement an, dass Hug selbst im Windschatten nicht folgen konnte. Zudem drohte ihm während des Rennens die Gefahr, von den drei Chinesen auf der Innenbahn eingeschlossen zu werden. Doch Hug machte alles richtig und wartet geduldig auf den Moment, um sich zu befreien.

Der Schweizer bestreitet in Paris seine sechsten Paralympics.

sda