Noch nicht genug vom Mountainbike-Sport: Nino Schurter. Keystone

Der erfolgreichste Schweizer Mountainbike-Fahrer Nino Schurter hängt nochmal eine Saison an. Auf Instagram gibt der 38-jährige Bündner bekannt, dass er seine Karriere weiterführen werde.

SDA

Er sei stolz auf das, was er erreicht habe, erklärte Schurter in der Video-Botschaft. Das Beste seien aber die Leute, die er im Lauf seiner langen Laufbahn getroffen habe. «Wegen euch allen bin ich noch nicht bereit, mein Bike schon an den Nagel zu hängen.»

In einem Interview bei SRF bestätigte Schurter aber, dass 2025 seine letzte Weltcupsaison sein werde. «Eine weitere Heim-WM (in Crans-Montana) und das Weltcuprennen in Lenzerheide sind der optimale Abgang für mich. Das wird das perfekte Ende meiner Cross-Country-Karriere.» Danach wolle er aber weiter Rennen bestreiten, jedoch ausserhalb des Weltcups.

Schurter hat einen kompletten olympischen Medaillensatz gewonnen, 2016 in Rio war er Olympiasieger. Neben zehn WM-Titeln im Cross-Country ist er mit 36 Erfolgen – dem letzten dieses Jahr im Val di Sole – auch Rekordsieger im Weltcup.

sda