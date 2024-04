Unspunnensieger Samuel Giger verpasst aufgrund einer Schulterverletzung den Start in die Kranzfestsaison. KEYSTONE

Bittere Pille für Samuel Giger. Der 26-jährige Unspunnensieger verpasst den Auftakt in die Kranzfestsaison. Er verletzt sich bei einem Kampf gegen Werner Schlegel an der Schulter und fällt mehrere Wochen aus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Samuel Giger hat sich beim Toggenburger Verbansschwingfest eine Schulterverletzung zugezogen.

Giger fällt mehrere Wochen aus.

Auf Instagram teilt Giger mit: «Ich hoffe, dass der Heilungsprozess gut vorangeht und ich Ende Mai wieder im Sägemehl Vollgas geben kann.» Mehr anzeigen

Bei Samuel Giger lief es rund: Am Thurgauer Frühjahrschwingfest drückt der Spitzenschwinger alle Gegner ins Sägemehl. Er schnappt sich den Festsieg, der Auftakt in die Freiluft-Saison ist gelungen.

Eine Woche nach seinem Triumph wird der Unspunnensieger ausgebremst. Gastschwinger Giger steht im 5. Gang des Toggenburger Verbandsschwingfests vom vergangenen Sonntag Lokalmatador Werner Schlegel gegenüber. Er greift mit seinem rechten Arm um den Nacken des Gegners, ehe es ihm an der Schulter zwickt. Giger lässt den Griff sofort los und muss das Schwingfest vorzeitig beenden. Wie gravierend die Verletzung des 26-Jährigen ist, ist zu diesem Zeitpunkt unklar.

Giger verpasst Start in die Kranzfestsaison

Giger bringt am Dienstagabend in den sozialen Medien Licht ins Dunkel: Er fällt mehrere Wochen aus. Die MRI-Untersuchung habe ergeben, dass Sehnen- und Muskelgewebe sowie der Gelenkknorpel angerissen sei.

Somit ist auch klar: Der Start in die Kranzfestsaison findet ohne den 30-fachen Kranzfestsieger statt. Am 5. Mai hätte Giger beim Thurgauer Kantonalen im Sägemehlring gestanden.

In rund fünf Wochen will Giger wieder in die Zwilchhosen steigen: «Ich hoffe, dass der Heilungsprozess gut vorangeht und ich Ende Mai wieder im Sägemehl Vollgas geben kann», teilt Giger auf Instagram mit.