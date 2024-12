Die Schweizer Handball-Nati kann heute Historisches schaffen. KEYSTONE

Wer heute den Cup-Kracher GC gegen FCZ sehen will, muss ins SRF-Web ausweichen. Im TV werden die Partien der Handball- und Fussball-Nati der Frauen übertragen.

Anpfiff zum letzten Gruppenspiel an der Handball-EM der Frauen zwischen den Schweizerinnen und den Kroatinnen ist um 20.30 Uhr. Das Testspiel der Frauen-Nati in England geht um 20.45 Uhr los und das Zürcher Derby im Cup-Achtelfinal startet um 20.00 Uhr.

Das Schweizer Fernsehen hatte für heute Abend die Qual der Wahl aus mehreren Sportevents zur besten Sendezeit und hat sich entschieden. Die Handballerinnen werden auf SRF2 gezeigt, die Fussballerinnen auf SRF info. GC gegen den FCZ im Web.

SRF erklärt gegenüber «Blick», weshalb alle, die das Derby sehen wollen, in die Röhre gucken müssen, respektive in den Web-Stream. Mehrere Faktoren seien dafür verantwortlich, heisst es. Dazu würden nebst der sportlichen Relevanz und Publikumsinteresse auch Sendeverpflichtungen und die Verlässlichkeit der Programmierung gehören. Eine mögliche Verlängerung wie in einem Cup-Spiel erschwert die Planung.

Kommt hinzu, dass SRF das Duell zwischen den Zürcher Klubs in der Meisterschaft bereits am Samstag übertragen hat. Das 1:1 war alles andere als ein Leckerbissen.

Die Handball-Nati könnte heute mit mindestens einem Remis Historisches schaffen und erstmals in der Geschichte in die Hauptrunde kommen. Und die Fussballerinnen testen zum letzten Mal im 2024.

