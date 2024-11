Verstappen stürmt von Startplatz 17 zum Sieg - Gallery Max Verstappen hat endlich wieder gut lachen. Er gewinnt in Brasilien von Startplatz 17 aus. Bild: Keystone Max Verstappen mit seinem ersten Gewinner-Pokal nach zehn sieglosen Grands Prix. Bild: Keystone Die überraschenden ersten drei bei der Siegerehrung (v.l.): Max Verstappen, Pierre Gasly, Esteban Ocon. Bild: Keystone Lando Norris im McLaren musste sich trotz Pole-Position mit Rang 6 bescheiden. Bild: Keystone Das Duo des Teams Sauber, Zhou Guanyu (links) und Valtteri Bottas, ging auch in São Paulo leer aus. Bild: Keystone Nach Unfällen von Carlos Sainz im Ferrari (Bild) und von Franco Colapinto im Williams musste das Rennen zweimal unterbrochen werden. Bild: Keystone Verstappen stürmt von Startplatz 17 zum Sieg - Gallery Max Verstappen hat endlich wieder gut lachen. Er gewinnt in Brasilien von Startplatz 17 aus. Bild: Keystone Max Verstappen mit seinem ersten Gewinner-Pokal nach zehn sieglosen Grands Prix. Bild: Keystone Die überraschenden ersten drei bei der Siegerehrung (v.l.): Max Verstappen, Pierre Gasly, Esteban Ocon. Bild: Keystone Lando Norris im McLaren musste sich trotz Pole-Position mit Rang 6 bescheiden. Bild: Keystone Das Duo des Teams Sauber, Zhou Guanyu (links) und Valtteri Bottas, ging auch in São Paulo leer aus. Bild: Keystone Nach Unfällen von Carlos Sainz im Ferrari (Bild) und von Franco Colapinto im Williams musste das Rennen zweimal unterbrochen werden. Bild: Keystone

Der im Regen gefahrene Grand Prix von São Paulo bringt ein unerwartetes Ergebnis. Max Verstappen im Red Bull gewinnt von Startplatz 17 aus – vor Esteban Ocon und Pierre Gasly in den Alpine.

sda/lih SDA

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Max Verstappen gewinnt den GP von Sao Paulo, nachdem er von Platz 17 aus gestartet war. Lando Norris wurde 6.

Verstappen profitierte unter anderem vom Rennverlauf. Während eines Unterbruchs konnte er sich ohne Zeitverlust neue Reifen aufsetzen.

Der Vorsprung von Verstappen auf Norris beträgt nun 62 Punkte.

Valtteri Bottas und Zhou Guanyu fahren auf die Ränge 13 und 15. Mehr anzeigen

Vieles hatte im neuesten Akt des Titelkampfs für Lando Norris gesprochen. Der Brite hatte sich wenige Stunden vor dem Grand Prix die Pole-Position gesichert und sich damit die optimale Ausgangslage geschaffen, um im Titelduell mit Verstappen weiter Boden gutzumachen. Der Niederländer hatte das Qualifying nur auf Platz 12 abgeschlossen und hatte zudem wegen eines Motorwechsels ausserhalb der erlaubten Toleranz die Rückversetzung um fünf Positionen in Kauf nehmen müssen.

Doch in dem zweimal, nach Unfällen des Argentiniers Franco Colapinto im Williams und des Spaniers Carlos Sainz im Ferrari, unterbrochenen Rennen kam alles anders. Verstappen wurde zum grossen Sieger, Norris, dem lediglich Platz 6 blieb, gehörte zu den Verlierern.

Rennverlauf spielt Verstappen in die Karten

Verstappens hohe Steuerkunst bei nasser Fahrbahn hätte allerdings nicht genügt, um erstmals nach zehn Grands Prix ohne Sieg als Erster abgewinkt zu werden. Es bedurfte auch eines Rennverlaufs, der ihm in die Karten spielte. Wie die überraschenden Ocon und Gasly verzichtete der Weltmeister im Gegensatz zur restlichen Konkurrenz in der vorgesehenen Phase auf einen Reifenwechsel – und konnte sich während des ersten Unterbruchs ohne Zeitverlust neue Walzen aufziehen lassen.

Dank Sieg Nummer 62 baute Verstappen als Führender in der WM-Gesamtwertung den Vorsprung auf seinen ersten Verfolger Norris um 18 auf 62 Punkte aus, was beim Restprogramm mit drei Grands Prix und einem Sprintrennen einem komfortablen Polster gleichkommt.

Duo vom Rennstall Sauber auf Rängen 13 und 15

Die Hoffnung im Rennstall Sauber auf das erste zählbare Ergebnis in der zu Ende gehenden Saison währte nur kurz. Valtteri Bottas, von Platz 11 losgefahren, büsste schon auf den ersten Metern Positionen ein, nach einem guten Viertel der Distanz fanden sich der Finne und sein chinesischer Teamkollege Zhou Guanyu am Schluss des Fahrerfeldes wieder. Am Ende resultierten für das Duo die Ränge 13 beziehungsweise 15.

sda/lih