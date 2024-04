Wohin führt der Weg? Marcel Hirscher will bei seinem Comeback vor allem Spass haben. Bild: Keystone

Mit Marcel Hirscher kehrt einer der erfolgreichsten Ski-Fahrer überhaupt in den Ski-Zirkus zurück. Bei ServusTV spricht der 35-Jährige noch einmal etwas detaillierter über sein bevorstehendes Comeback.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der einstige Weltcup-Dominator Marcel Hirscher kehrt nach fünf Jahren Ruhestand in den Ski-Zirkus zurück.

Beim Comeback handelt es sich offenbar um eine relativ spontane Aktion, wie der achtfache Gesamtweltcupsieger verrät.

Der künftig für die Niederlande antretende Hirscher gibt klar zu verstehen, dass der Spass im Vordergrund stehen soll. Mehr anzeigen

Bei ServusTV verrät Hirscher, dass seine Rückkehr in den Ski-Zirkus keineswegs von langer Hand geplant war: «Zu meinem Geburtstag am 2. März habe ich noch nicht gewusst, dass das Projekt startet und habe mir deshalb auch keine Gedanken gemacht. Doch dann ist das Thema noch einmal aufgekommen und ich dachte mir, das könnte lässig werden – und hab mir gesagt: Das tu’ ich jetzt.»

Lässig finden es auch die Ski-Fans rund um den Globus. Hirscher hat sich denn auch über die zahlreichen, mehrheitlich positiven Rückmeldungen gefreut: «Es ist so schön, wie viele Bestärkungen ich in den letzten Tagen bekommen habe.»

Hirscher ist sich aber bewusst, dass sich der Ski-Zirkus in den fünf Jahren seiner Abwesenheit verändert hat. «Es gibt neue Akteure, neue Helden des Skisports und natürlich hat sich der Skisport auch technisch weiterentwickelt.»

Entsprechend ruft Hirscher auch kein resultatorientiertes Ziel aus. Ob sein Comeback ein Erfolg wird oder nicht, das hängt von anderen Faktoren ab. Hirscher erklärt: «Ich werde das nicht nach Ergebnissen, sondern nach Erlebnissen bewerten. Und mit jedem Erlebnis mehr wird das Projekt zu einem gelungenem. Die Ergebnisse – und das ist das schöne – sind erstmals in meinem Leben nebensächlich.»

Wie oft er in welcher Disziplin am Start stehen wird, weiss er derzeit selbst noch nicht. In den Worten des künftig für die Niederlande antretenden Hirscher klingt das so: «Das muss alles ins Leben passen. Ich habe zwei Firmen und die Kids. Logisch, ist da nebenbei einiges zu tun. Aber das wird sich dann schon herausstellen. Es geht um die Gaudi – und so lange die gegeben ist, werde ich das machen.»

Zunächst muss der einstige Riesen- und Slalomdominator bei kleineren FIS-Rennen punkten, um auch im Weltcup antreten zu können. Die grösste Gaudi hätte der achtfache Gesamtweltcupsieger aber bestimmt dann, wenn er Odermatt und Co. zumindest ein bisschen kitzeln könnte.

