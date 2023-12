Fürs schnelle Laden mit magnetischem Ladegerät hat man bald Alternative zum Apple-Angebot. Imago

Per Software-Update verbessert Apple die Ladefunktion bei älteren iPhone-Modellen. iPhone 13 und 14 können bald schneller mit magnetischen Ladegeräten aufgeladen werden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mittels iOS-Update bekommen auch Besitzer*innen älterer iPhones nun die Möglichkeit, schneller kabellos aufzuladen.

Apple unterstützt nun den offenen Ladestandard Qi2.

Damit können nun auch Dritthersteller schnelleres Laden für iPhones anbieten. Mehr anzeigen

Gute Nachricht für Besitzer*innen eines iPhone 13 oder 14. Ihre Smartphones bekommen mit dem bevorstehenden iOS 17.2, zusammen mit dem aktuellen iPhone 15, eine schnellere Ladegeschwindigkeit, wenn kabellose Ladegeräte verwendet werden. Denn mit dem Update, das in wenigen Wochen erwartet wird, unterstützt das iPhone dann den neuen Ladestandard Qi2.

Bisher funktioniert mit iPhones nur die erste Version von Qi, die eine maximale Leistung von 7,5 Watt bietet. Wollten iPhone-Besitzer*innen schneller kabellos laden, mussten sie ein offizielles MagSafe-Ladegerät von Apple kaufen. Das liefert 15W, ist aber um ein Vielfaches teurer als kabellose Ladegeräte von Drittherstellern.

Viel Zubehör erwartet

Für das besonders komfortable Laden mit MagSafe, bei dem sich das Ladegerät magnetisch an die Rückseite des iPhones heftet, musste also bisher tief in die Tasche gegriffen werden. Zwar gibt es schon jetzt einige MagSafe nachempfundene magnetische Ladegeräte. Doch diese können das Smartphone eben nur mit 7,5W statt den 15W bei Apple-eigenen MagSafe-Ladegeräten versorgen.

Mit dem offenen Qi2-Standard können nun alle Zubehörhersteller die schnellen, kabellosen Ladegeräte fürs iPhone produzieren, sodass zu erwarten ist, dass es hier bald eine grosse Auswahl geben wird. Die ersten Hersteller, darunter Anker oder Belkin, wollen noch in diesem Jahre QI2-kompatible Ladegeräte auf den Markt bringen, wie «The Verge» berichtet.