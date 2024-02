«Grand Theft Insurance» bietet Baloise nun auch in Los Santos an. Baloise

Der altehrwürdige Versicherungsgigant Baloise sucht junge Kund*innen und wagt sich daher in die Verbrechensmetropole Los Santos aus «Grand Theft Auto Online».

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auch die virtuelle Metropole Los Santos hat nun eine Filiale des Versicherungskonzerns Baloise.

Im Schauplatz von «Grand Theft Auto Online» dürfte der Bedarf nach Versicherungen in der Tat hoch sein.

Das Ganze ist eine Werbekampagne, mit dem das jahrhundertealte Unternehmen junge Kund*innen gewinnen will. Mehr anzeigen

Der Basler Versicherungskonzern Baloise expandiert nach Los Santos, dem Los Angeles nachempfundenen Schauplatz von «Grand Theft Auto Online», einem der erfolgreichsten Onlinespiele aller Zeiten. In der von Kriminalität überrannten virtuellen Metropole sollen digitale Versicherungen verkauft.

Das Ganze ist Teil einer vom Werbegiganten Publicis entwickelten Kampagne für den 161 Jahre alten Versicherungskonzern, der offenkundig auf der Suche nach jüngeren Kund*innen ist. Dafür wird in die Vollen gegriffen.

Zwei echte Baloise-Generalagent*innen werden die virtuelle Filiale an fünf Abenden die Woche besetzen und Versicherungen für das digitale Leben abschliessen. Ihre Arbeit lässt sich dann live auf der Streamingplattform Twitch verfolgen.

Schweizer GTA-Variante

Verfügbar ist das auf dem Server von Swisshub, der etwa 1'000 Spieler*innen in der Woche hat. Hier soll etwas zivilisierter vorgehen als bei «Grand Theft Auto Online» sonst üblich. So gibt es einen Einbürgerungstest und die virtuelle Währung heisst «Franken».

Dennoch lebt es sich auch in der Schweizer GTA-Variante gefährlich und so bietet Baloise virtuelle Fahrzeug-, Rechtsschutz-, Haftpflicht- und Lebensversicherungen an. Die Filiale ist stilgerecht mit Helikopterlandeplatz und Pool ausgestattet, zur Schadensregulierung müssen die Generalagent*innen sich aber wohl in die Stadt herauswagen.

Die Werbekampagne beginnt am heutigen 7. Februar und soll zunächst einen Monat andauern. Neben Twitch werden die Aktivitäten der Baloise-Agent*innen auch noch auf Youtube und ganz professionell auf LinkedIn dokumentiert.