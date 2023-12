Danach hat die Schweiz dieses Jahr am meisten gegoogelt

Sag mir, was du googelst: Der Suchmaschinen-Gigant kennt die Top-Suchbegriffe 2023. Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Stars und Sternchen, Tragödien und Filme: Was die Schweizer*innen 2023 am meisten beschäftigt hat, weiss Google wohl am besten. Hier erfährst du, wonach die Nation die Suchseite am häufigsten gefragt hat.

Bing, Yahoo, Ecosia, Duckduckgo – es gibt zahlreiche Suchmaschinen fürs Internet. Aber mal ehrlich: Fast immer schaut man doch mit Google nach.

Wer also wissen will, was die Menschen in der Schweiz dieses Jahr besonders beschäftigt hat, ist beim Web-Giganten goldrichtig. Et voilà, das sind die am häufigsten gegoogelten Begriffe 2023:

Bei jenen Dingen und Ereignissen, die Schlagzeilen machten, interessierte ChatGPT Herr und Frau Schweizer am meisten. Wobei auch die Redaktion von blue News ganz fasziniert war von dieser revolutionären künstlichen Intelligenz.

Doch auch um den Kurs ihrer Credit-Suisse-Aktien machten sich offenbar besonders viele Sorgen – beim turbulenten Untergang der Grossbank im Frühjahr auch verständlich. Auf Platz 3 folgt der Krieg im Nahen Osten.

Schlagzeilen: am häufigsten gegoogelt 2023 ChatGPT

CS Aktie

Krieg in Israel und Gaza

Rammstein

Erdbeben Türkei

Brienz

Titanic

Lampedusa

Dalai Lama

Lützerath Mehr anzeigen

Bei den am häufigsten gegoogelten Personen schwangen klar die Männer obenaus. Remo Forrer, der die Schweiz am Eurovision Song Contest in Liverpool vertrat, interessierte am meisten. Es folgen mit Yann Sommer und Stan Wawrinka zwei Sportler. Als am häufigsten gegoogelte Frau belegt die Zürcher alt Nationalrätin Meret Schneider Platz 7. Die Grünen-Politikerin wurde im Oktober nicht wiedergewählt.

Die am häufigsten gegoogelten Schweizer Persönlichkeiten Das waren die am häufigsten gegoogelten Schweizer Persönlichkeiten 2023: Auf Platz 10 liegt die Skirennfahrerin Jasmine Flury. Bild: Imago Platz 9, ebenfalls sportlich: Tennisspieler Dominic Stricker. Bild: Screenshot Platz 8 holt sich Skirennfahrer Loîc Meillard. Bild: Keystone Platz 7: Meret Schneider, alt Nationalrätin der Zürcher Grünen. Bild: Keystone Platz 6 der am häufigsten gegoogelten Persönlichkeiten: Finn Canonica, ehemaliger Chefredaktor des «Magazins» und des «Tages-Anzeigers». Bild: Keystone Platz 5: UBS-Chef Sergio Ermotti war ebenfalls eine Person von Interesse. Bild: Keystone Platz 4: Der Ende Jahr zurücktretende Bundesrat Alain Berset. Bild: Keystone Platz 3: Am dritthäufigsten suchten die Schweizer Google-Nutzer*innen nach Tennisprofi Stan Wawrinka. Bild: Keystone Platz 2: Yann Sommer, Fussballgoalie der Nation. Bild: Imago Er fuhr für die Schweiz an den ESC nach Liverpool: Remo Forrer ist der am häufigsten gegoogelte Schweizer. Platz 1. Bild: SRF

Und weil die Welt nicht an der Landesgrenze endet: hier die am häufigsten gegoogelten Persönlichkeiten international.

Die am häufigsten gegoogelten Persönlichkeiten international 2023 Platz 10: Schauspielerin Jenna Ortega begeisterte in der Rolle der Wednesday Addams die Schweizer Netflix-Fans. Bild: W Courtesy of Netflix © 2022/dpa Platz 9 der am meisten gegoogelten Stars: Popsängerin Taylor Swift. Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa Auf Platz 8: Der französische Fussballspieler Kylian Mbappé. Bild: Imago/PRiME Media Images Platz 7: Schauspieler Jeremy Renner, der in mehreren Marvel-Kinofilmen mitspielt. Er ist dieses Jahr beim Schneepflügen schwer verletzt worden. Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa/Archiv Platz 6: Schauspielerin Margot Robbie, die als Titelheldin im «Barbie»-Film glänzte. Bild: Keystone Platz 5: Popstar Shakira hat die Schweizer Google-Gemeinschaft ebenfalls umgetrieben. Bild: Keystone Platz 4: Ex-Fussballstar David Beckham, der gerade mit einer Doku von sich Reden macht. Seine Gattin Victoria Beckham hat es übrigens nicht ins Ranking geschafft. Bild: Imago Platz 3: Wer ist Andrew Tate? Das wollten viele wissen. Dem Influencer und ehemaligen Kickboxer wird unter anderem Menschenhandel und Vergewaltigung vorgeworfen. Bild: Alexandru Dobre/AP/dpa Platz 2: Till Lindemann, Sänger der Rockband Rammstein, machte dieses Jahr auch nicht nur positiv von sich reden. Bild: Keystone Platz 1: Der am häufigsten auf Google gesuchte Star war Pierre Palmade. Der französische Comedian verursachte einen Horror-Unfall, bei dem eine schwangere Frau ihr Kind verlor. Bild: imago images / PanoramiC

Bist du Team Oppenheimer oder Team Barbie? Die beiden Kino-Blockbuster führen die Google-Rangliste der am häufigsten gesuchten Filme an.

Am häufigsten gegoogelte Filme 2023 Oppenheimer

Barbie Film

Avatar 2

Everything Everywhere All At Once

Fast X

John Wick: Kapitel 4

Creed III

Killers of the Flower Moon

Sound of Freedom

Mission: Impossible 7 Mehr anzeigen

Abschied nehmen. Hier listet Google Tina Turner als die meistgesuchte Persönlichkeit des Jahres aus. Die Trauer um die Queen of Rock ist in ihrer langjährigen Wahlheimat natürlich besonders gross. Und auch die tragischen Todesfälle von «Friends»-Star Matthew Perry und Radsportler Gino Mäder bewegten die Schweiz stark.

Abschiede: am häufigsten gegoogelt 2023 Tina Turner

Matthew Perry

Gino Mäder

Jane Birkin

Ken Block

Silvio Berlusconi

Sinéad O'Conner

Toto Cutugno

Maurizio Constanzo

Shani Louk Mehr anzeigen

Google weiss natürlich auch, welche Fragen die Menschen besonders auf dem Herzen liegen. Interessant ist also zu sehen, welche Wie-Fragen die Schweizer Nutzer*innen am häufigsten eingetippt haben.

Am häufigsten gegoogelte Wie-Fragen 2023 Wie viele Museen gibt es in der Schweiz?

Wie viele Milchkühe gibt es in der Schweiz?

Wie tief liegt die Titanic?

Wie viele Länder gibt es?

Wie nennt man Engel ohne Flügel?

Wie lange dauert ein Bimester?

Wie schlafen Wale?

Wie viele internationale Enklaven gibt es in der Schweiz?

Wie wird die Entstehung von Gesteinen bezeichnet?

Wie viele Vulkane sind weltweit noch aktiv? Mehr anzeigen

Da ist einiges schräges Zeug dabei. Ehe jetzt bei allen Leser*innen die Versuchung überhandnimmt, zu Google überzuwechseln und diesen Fragen gleich selbst nachzugehen, möchten wir doch noch versuchen, dich weiterhin für das Angebot von blue News zu begeistern. Ähem.

