Google Maps bekommt eine Reihe neuer Features. Imago

Mittels künstlicher Intelligenz soll die Planung des nächsten Städtetrips mit Google Maps erleichtert werden.

Dirk Jacquemien Dirk Jacquemien

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Google hat für seine Karten-App eine Reihe von neuen Features angekündigt, die vor allem bei Städtetrips hilfreich sein dürften.

So werden mittels künstlicher Intelligenz die Bewertungen etwa eines Restaurants zusammengefasst.

Empfehlungslisten sollen zudem die Highlights einer Stadt schnell erfassbar machen. Mehr anzeigen

Google Maps ist die mit Abstand beliebteste Karten-App. Ein Grossteil der Smartphone-Nutzer*innen verlässt sich auf sie, wenn sie durch fremde Länder und Städte navigieren müssen. Doch gelegentlich kann die App etwas überwältigend wirken.

Dagegen will Google angehen. Populäre Restaurants, Museen oder Sehenswürdigkeiten haben oft hunderte, wenn nicht tausende Bewertungen. Da dürfte es schwierig werden schnell zu erfassen, was eine Örtlichkeit denn so besonders macht. Künstliche Intelligenz soll hier nun helfen.

Bewertungen zusammengefasst

Die Google-KI soll alle Bewertungen zusammenfassen und so in einer kurzen Zusammenfassung die Essenz eines Ortes erklären. Haben Nutzer*innen etwa Bilder der Speisen eines Restaurants hochgeladen, soll die KI zudem automatisch erkennen, um welches Gericht es sich handelt und wie viel es kostet.

Ausserdem führt Google Maps noch neue, kuratierte Empfehlungs-Listen für Städtetrips ein. Eine Liste soll die wichtigsten Sehenswürdigkeiten einer Stadt aufführen, eine weitere gerade im Trend liegende Hotspots und schliesslich gibt es noch eine Liste mit Geheimtipps. Die Listen sind zunächst für 40 Städte in den USA und Kanada verfügbar, sollen später aber auch auf andere Länder ausgeweitet werden.