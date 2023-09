Fürst Albert, hier im Gespräch mit einem RTL-Reporter, war am Samstagabend auf den Wiesn anzutreffen. Screenshot RTL

Fürst Albert II. liess es sich auch in diesem Jahr nicht nehmen, am Oktoberfest zu feiern. Im gleichen Zelt stiess auch seine Ex-Geliebte Nicole Coste mit ihren Freundinnen an.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Fürst Albert II. von Monaco feierte am Samstagabend im «Käfer»-Zelt auf dem Oktoberfest.

Ebenfalls vor Ort: Alberts Ex-Geliebte Nicole Coste.

Die beiden haben zusammen den gemeinsamen Sohn Alexandre.

Charlène trat währenddessen in Südafrika für ihre Stiftung auf. Mehr anzeigen

Am Samstagabend gab es royalen Besuch auf den Wiesn. Fürst Albert II. von Monaco mischte sich in München unter die Leute und feierte unter anderem im stadtbekannten «Käfer»-Bierzelt.

Laut «Bild» tauchte der Royal kurz nach 20 Uhr auf und feierte dann bis nach Mitternacht «bei Bier, Wein, Gans und Ente». Oktoberfest-Wirt Michael Käfer schwärmt: «Er liebt das traditionell Bayerische.»

Zum Tuschelthema wurde aber an dem Abend nicht Alberts Vorliebe für deutsches Bier – sondern ein angeblicher Zufall auf der Gästeliste. Denn im «Käfer»-Zelt feierte auch die Designerin Nicole Coste. Die ehemalige Flugbegleiterin führte mit Albert II. in den 00er-Jahren eine Affäre, der sein unehelicher Sohn Alexandre entstammt.

Nicole Coste und Charlène verstehen sich nicht

Heute haben die beiden ein freundschaftliches Verhältnis. Alberts Ehefrau Fürstin Charlène sei Coste aber ein Dorn im Auge. Sie soll unter anderem dafür gesorgt haben, dass die Designerin den monegassischen Fürstenpalast nicht mehr betreten kann. Während Charlènes gesundheitlichen Ausfalls stichelte Coste ausserdem öffentlich gegen die Fürstin.

Dass sie nun im selben Zelt wie Albert II. am Oktoberfest feiert, ist also durchaus pikant. Laut Coste handle es sich dabei aber um einen reinen Zufall. «Wir waren nicht am gleichen Tisch», sagt die ehemalige Flugbegleiterin der «Bild». Das Ex-Paar soll sich nicht einmal begrüsst haben.

Fürstin Charlène weilt während Alberts Oktoberfest-Ausflug in Südafrika und hat dort einen Auftritt für ihre Stiftung. Zu RTL sagt Albert, dass das Münchner Fest für ihn immer ein Highlight sei: «Es ist das beste Fest der Welt.»