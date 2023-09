Charlène von Monaco hat für ihre Stiftung einen Schwimm-Anlass mit Kindern in Südafrika besucht. IMAGO/ABACAPRESS

Charlène von Monaco hat in ihrer alten Heimat Südafrika alleine an einem Schwimmkurs-Event für Kinder teilgenommen. Die Monegassin zeigt sich dabei fröhlich und nahbar.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Charlène von Monaco weilt in ihrer alten Heimat Südafrika.

Die ehemalige Schwimm-Athletin hat am Freitag eine Schwimm-Veranstaltung für Schüler*innen besucht, die von ihrer Stiftung organisiert wurde.

Charlène strahlt auf den geposteten Bildern.

Fürst Albert II. ist nicht dabei. Mehr anzeigen

Charlène von Monaco besucht ihre alte Heimat Südafrika. Die Monegassin hat dabei einen Schwimmkurs für lokale Kinder besucht.

Eine strahlende Charlène zeigt sich am Freitag beim «Learn to Swim»-Anlass für Schulkinder in Sun City, rund 150 Kilometer nordöstlich von Johannesburg.

Der perfekte Anlass für Charlène von Monaco, war sie früher selbst Schwimm-Profi. So holte sie sich an den Afrikaspielen 1999 gleich drei Goldmedaillen.

Charlène von Monaco besucht derzeit ihre alte Heimat Südafrika. Dort hat die ehemalige Athletin an einem Schwimm-Anlass für Kinder teilgenommen und dabei übers ganze Gesicht gestrahlt.

Schwimmkurs von Charlènes Stiftung organisiert

Zum royalen Schwimm-Anlass postet der monegassische Königspalast einige Fotos und schreibt dazu: «Im Rahmen ihres Besuchs in Südafrika nahm Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Charlène gestern in Sun City am Schwimmkurs «Learn to swim» teil, der für 100 Kinder aus Schulen in der Region organisiert wurde. Die Workshops wurden von den Teams der Stiftung Prinzessin Charlène von Monaco in Südafrika in Partnerschaft mit der Organisation Lifesaving South Africa durchgeführt.»

Auf den Bildern ist Charlène inmitten der kleinen Schwimmer*innen zu sehen – mit strahlendem Gesicht.

Einmal trägt sie das lokale Trikot, auf einem anderen Bild ist sie mitten in der Kinderschar – samt Nashorn Maskottchen – zu sehen.

Charlènes Kinder sind Zuhause geblieben. Ihre Zwillinge Gabriella und Jacques wurden erst kürzlich eingeschult.

SRF-Aushängeschild Mona Vetsch spricht über ihr erstes Bühnenprogramm «Im mittleren Alter»