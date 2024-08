Anouchka Delon pflegte ein inniges Verhältnis zu ihrem verstorbenen Vater, dem französischen Filmstar Alain Delon. IMAGO/ABACAPRESS

Am 18. August ist die französische Filmlegende Alain Delon im Alter von 88 Jahren verstorben. Wie sehr sie ihren verstorbenen Vater vermisst, liess Tochter Anouchka jetzt in einem Instagram-Post durchblicken.

vab/dpa Vanessa Büchel

Ihre Worte widerspiegeln tiefen Schmerz: «Ich werde nie … nie ohne dich leben können.»

Der französische Schauspieler starb am 18. August im Alter von 88 Jahren.

Die Anteilnahme war gross. Fans der Filmlegende legten Blumen, Briefe und kleine Geschenke vor seinem Haus in Douchy (F) ab. Mehr anzeigen

Was für ein grosses Loch Alain Delon (1935–2024) in den Leben seiner Hinterbliebenen zurücklässt, macht seine Tochter Anouchka (33) deutlich. Die Schauspielerin richtete am Montag auf Instagram herzzerreissende Worte an ihren verstorbenen Vater.

«Ich werde dich in meinem Herzen tragen, um meine Angst zu vertreiben», beginnt sie ihren Post. Und fährt fort: «Ich liebe dich, weisst du, dich allein.» Mit den ergreifenden Sätzen bringt Anouchka ihre Liebe und tiefe Bewunderung für die französische Filmlegende zum Ausdruck.

Wie schwer sie der Verlust trifft, macht Delons Tochter mit den Worten deutlich: «Ich werde nie … nie ohne dich leben können.»

Wenige Tage nach dem Tod ihres Vaters äusserte sich Anouchka zusammen mit ihren Brüdern Anthony (59) und Alain-Fabien (30) in einem Statement gegenüber der französischen Nachrichtenagentur AFP. Darin teilten die Geschwister mit, sie seien «extrem gerührt und bewegt von der überschwänglichen Anteilnahme und Zuneigung» der Fans.

Anouchkas Instagram-Beitrag setzt sich aus zwei rührenden Fotos zusammen, die innige Momente mit ihrem Vater zeigen. Auf dem ersten Bild sieht man das Tochter-Papa-Gespann in einer Umarmung, sie hat den Kopf auf der Schulter des Filmstars abgelegt. Vor ihnen steht eine Geburtstagstorte. Auf dem zweiten Foto zeigt sie ihre Hände, die Finger haben die beiden ineinander verschränkt.

Alain Delon wurde im engsten Familienkreis beigesetzt

Frankreichs Filmstar Alain Delon starb am 18. August im Alter von 88 Jahren, wie AFP unter Bezug auf seine drei Kinder auf X berichtete. In der Erklärung hiess es, die Schauspiellegende sei «friedlich in seinem Haus in Douchy im Kreise seiner drei Kinder und seiner Familie entschlafen».

Delon wurde am 24. August im engsten Familienkreis beerdigt und auf seinem Anwesen im zentralfranzösischen Douchy beigesetzt.

Zuvor hatte der Schauspieler mehrfach betont, dass er keine nationale Hommage wolle. Er hatte sich eine kleine Trauerfeier auf seinem Anwesen gewünscht und wollte dort in einer Kapelle neben zahlreichen seiner Hunde begraben werden.

Am Tag der Trauerfeier machten sich Dutzende Fans von Delon nach Douchy auf, um ihrem Idol die letzte Ehre zu erweisen. Bereits Stunden vor dem Begräbnis trafen sie vor den Toren seines Geländes ein. Die Anteilnahme war gross, sie legten Blumen, Briefe und kleine Geschenke vor dem Haus des 88-Jährigen ab.

Delon spielte in mehr als 80 Filmen. Zum Mythos wurde er mit «Der eiskalte Engel» (1967) unter der Regie von Jean-Pierre Melville (1917–1973).

