Massiel Taveras flippt auf dem roten Teppich in Cannes aus

Nachdem Kelly Rowland mit einer Festivalmitarbeiterin aneinander geraten ist, folgt der zweite Ausraster in Cannes: Die dominikanische Schauspielerin Massiel Taveras schubst dieselbe Security-Frau.

vab Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nachdem Kelly Rowland bereits eine Auseinandersetzung mit einer Sicherheitsangestellten in Cannes hatte, rastete nun auch Massiel Taveras auf dem roten Teppich aus.

Die dominikanische Schauspielerin schubste dieselbe Security-Frau.

Dass auf dem roten Teppich an den Filmfestspielen strenge Regeln gelten und es oft stressig zu- und hergeht, darüber wurde schon öfter berichtet. Mehr anzeigen

Für gewöhnlich sind es friedliche Bilder, die uns vom roten Teppich aus Cannes erreichen. Doch in dieser Woche sind es gleich zwei prominente Frauen, die an den 77. Filmfestspielen in einen Streit geraten. In beide Vorfälle ist die gleiche Sicherheitsbeamtin involviert.

Nachdem bereits dicke Luft zwischen Kelly Rowland (43) und der Festivalmitarbeiterin herrschte, tauchen nun Videos auf den Sozialen Netzwerken auf, in denen Massiel Taveras (39) zu sehen ist. Die dominikanische Schauspielerin geriet demnach in einen Eklat mit derselben Sicherheitsbeauftragten.

So soll die 39-Jährige am Mittwoch die Treppe hinaufgedrängt worden sein. Taveras posierte in einem Kleid mit XXL-Schleppe, auf der ein Jesus-Print zu sehen war. Auf den Aufnahmen ist zu erkennen, dass sie ihr Outfit in seiner vollen Pracht präsentieren will, doch die Security-Frau fordert sie zum Weitergehen auf.

Dann eskaliert die Situation plötzlich. Die Sicherheitsangestellte drängt Taveras mehr und mehr. Die Schauspielerin fühlt sich angegriffen und schubst die Frau weg.

Es ist kein Geheimnis, dass es auf den roten Teppichen von Cannes ganz schön stressig zu- und hergeht sowie strikte Regeln gelten, wie unter anderem der «Hollywood Reporter» schon berichtete. Demnach sei es verboten, auf dem Red Carpet Selfies zu schiessen. Wer dies nicht befolgt, verliert sein Handy.

«Ich habe Grenzen»

Am Dienstag regte sich bereits Kelly Rowland über die Strenge des Sicherheitspersonals in Cannes auf. Nachdem die Security-Mitarbeiterin den Ex-Destiny's-Child-Star mit ausgestrecktem Arm dazu aufforderte, weiterzugehen, flippt Rowland aus.

Sie ermahnt die Frau mit dem Finger und schimpft, sie solle nicht so mit ihr reden.

Kelly Rowland geriet auf dem roten Teppich in Cannes in einen Streit mit einer Sicherheitsangestellten. (Copyright: xEventpressxKochanx) IMAGO/Eventpress

Später äusserste sich Rowland zum Eklat. Der Nachrichtenagentur «AP» schilderte die Sängerin: «Die Frau weiss, was passiert ist. Ich weiss, was passiert ist.» Da seien andere Frauen auf dem roten Teppich gewesen, die nicht wie sie ausgesehen hätten, und die weder beschimpft noch herumgeschubst oder aufgefordert wurden, wegzugehen. «Ich habe Grenzen, und ich stehe zu diesen Grenzen, und das ist alles», so Rowland.

Auf was genau die 43-Jährige damit hinauswollte, ist unklar. Das Festival selbst hat sich bisher nicht zu den Vorfällen geäussert.

