Filmfestspiele 2024: Die schönsten Looks aus Cannes Rot schien die Farbe der Stunde zu sein: Heidi Klum posierte beim Opening und der Filmpremiere von «The Second Act» in einer pompösen Robe aus glänzendem Stoff von Saiid Kobeisy. Bild: IMAGO/ZUMA Press Wire Auch für Rot auf dem Red Carpet entschied sich Shanina Shaik. Das australische Model zog in einem purpurroten Tube-Abendkleid von Zuhair Murad alle Blicke auf sich. Bild: IMAGO/ABACAPRESS Juliette Binoche matchte ebenfalls mit dem roten Teppich. Die französische Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin wählte für das Opening der diesjährigen Filmfestspiele in Cannes eine schulterfreien Kreation mit Schleppe aus dem Hause Dior Couture. Bild: IMAGO/ABACAPRESS Auf einen Hosenanzug mit floralen Stickungen aus Perlen und Strasssteinen setzte Jane Fonda. Zum Einteiler von Elie Saab kombinierte die «Grace and Frankie»-Darstellerin einen Mantel mit Leopardenmuster von forte_forte – Stilbruch vom Feinsten! Bild: IMAGO/Sipa USA Ganz in Weiss schritt Meryl Streep dahin. Das elegante Kleid von Dior Couture kombinierte die US-Schauspielerin mit stylischer Sonnenbrille. Bild: IMAGO/ABACAPRESS Zeitlos elegant zeigte sich auch Helena Christensen, die mit ihrer ebenfalls weissen Robe ins Schwarze traf. Mit dem wehenden Schleier sorgte sie für einen Hingucker-Auftritt auf dem roten Teppich. Bild: IMAGO/ABACAPRESS Einem Engel gleich: Victoria's-Secret-Model Romee Strijd in einer mit Federn besetzten, puderrosafarbenen Kreation. Bild: IMAGO/ABACAPRESS Ein anderes Federkleid, das einer wahren Erscheinung glich, trug Cinta Laura Kiehl. Die deutsch-indonesische Schauspielerin liess sich in einem weissen Meisterwerk mit blauer Bordüre und Beinschlitz von Monica Ivena ablichten. Bild: IMAGO/ABACAPRESS Einen Beinschlitz hatte auch Taylor Hills Look. Im klassischen Schwarz-Weiss-Look mit Glitzer-Details und Strassstein-Knöpfen stellte sich der Victoria's-Secret-Engel dem Blitzlichtgewitter. Bild: IMAGO/ABACAPRESS Unübersehbar war Léa Seydoux in ihrer Glitzerrobe. Mit dem schillernden Stück aus dem Hause Louis Vuitton legte die französische Schauspielerin einen glamourösen Auftritt hin. Bild: IMAGO/PA Images Glitzrig war auch die Kleiderwahl von Lily Gladstone, Greta Gerwig sowie Eva Green. Bild: IMAGO/ABACAPRESS «Killers of the Flower Moon»-Darstellerin Lily Gladstone erschien in einem mit dunkelblauen Pailletten besetzten Gucci-Kleid. Bild: IMAGO/Eventpress Noch ein weiterer Gast, der auf dem roten Teppich schillerte: Iris Mittenaere in einem zauberhaften und eng anliegenden Stück von Ali Karoui Couture. Bild: IMAGO/Future Image Ramata-Toulaye Sy schlug im abgestimmten Zweiteiler auf. Dazu wählte die Regisseurin eine pinke Chanel-Tasche. Die 77. Filmfestspiele von Cannes sind eröffnet. Freuen dürfen wir uns nicht nur auf guten Filmstoff, sondern auch grazile Red-Carpet-Auftritte an der französischen Riviera. Das waren die schönsten Looks am Opening.

Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Vom 14. bis 25. Mai 2024 finden in Cannes die 77. internationalen Filmfestspiele statt.

Während der Filmfestspiele schreiten Hollywood-Stars in atemberaubenden Looks über den roten Teppich an der französischen Riviera.

Am Opening wurden unter anderem Heidi Klum, Meryl Streep und Léa Seydoux abgelichtet.

Es zeigten sich viel Rot, Glitzer und Federn auf dem Red Carpet. Mehr anzeigen

Vom 14. bis 25. Mai 2024 findet die 77. Ausgabe der internationalen Filmfestspiele in Cannes statt. Dann erreichen uns von der Côte d'Azur nicht nur Neues aus der Welt der Filmkunst, sondern auch atemberaubende Red-Carpet-Looks.

Während tagsüber die Boote im legendären Yachthafen anlegen und die Elite von Hollywood in eleganten, aber eher legeren Outfits aussteigen, schlüpfen die Stars abends in wallende Roben, die eine wahre Erscheinung sind.

Rot, Glitzer, Federn

Am Opening der Filmfestspiele am 14. Mai im Palais des Festivals et des Congrès schritten unter anderem Heidi Klum, Meryl Streep, Léa Seydoux und Greta Gerwig über den Red Carpet. Neben viel Rot waren vor allem schillernde Pailletten und luftige Federn das Thema des Abends.

Kaum sind die Filmfestspiele eröffnet, liefern uns die Stars bereits umwerfende Outfits. Der Blick auf die ersten Roben verspricht viel und macht Lust auf mehr. Wir zeigen in der Galerie die schönsten Looks des Abends.

