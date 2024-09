Über Jahrzehnte begeisterte Birgit Steinegger die Schweiz mit ihrem Humor – nun wird die 75-Jährige für ihre Karriere mit einem Swiss Comedy Award geehrt. KEYSTONE

Sie löste bei dem Schweizer Publikum stets Gelächter aus und darf sich nun über den Swiss Comedy Award für ihre Karriere freuen: Birgit Steinegger nimmt die Auszeichnung für ihr Lebenswerk entgegen.

fts Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Birgit Steinegger wird bei den Swiss Comedy Awards mit dem «Lifetime Award» für ihre jahrzehntelange Karriere als Schauspielerin und Parodistin ausgezeichnet.

Die Preisverleihung findet am 7. September auf SRF 1 statt, mit Nominierungen in den Kategorien «Solo», «Ensemble», «Online» und «Best Talent».

Die Moderation übernimmt Nadia Goedhart, während Live-Auftritte von Kaya Yanar, Patti Basler und der A-Capella-Gruppe Bliss geplant sind. Mehr anzeigen

Die Swiss Comedy Awards vergeben jährlich nicht nur Preise an die besten Komiker*innen in den Kategorien «Solo», «Ensemble», «Online» oder «Best Talent». Natürlich werden auch die Veteranen geehrt. Letztes Jahr ging der «Lifetime Award» an Viktor Giacobbo, dieses Jahr wird die Ehre Birgit Steinegger zuteil.

Die 75-jährige Schauspielerin und Parodistin stand jahrzehntelang auf der Bühne, machte Radio, überzeugte im Fernsehen. Mit unzähligen Figuren heiterte sie das Schweizer Publikum auf, nicht zuletzt auch in ihrer eigenen Sendung «Total Birgit».

Zu «Blick» sagt sie: «Die Freude ist bei mir natürlich immens. Es ist wunderbar, für das, was man jahrelang mit grosser Freude und Leidenschaft gemacht hat, ausgezeichnet zu werden.»

Natürlich wird Steinegger auch gebührend präsentiert, von der Laudatorin und Altbundesrätin Doris Leuthard (61), die mehrfach «Opfer» von Birgit Steineggers Parodien geworden ist. Die Komikerin sei sehr gespannt, was Leuthard sagen wird.

Kaya Yanar wird auf der Bühne stehen

Die Preisverleihung findet heute Samstag, 7. September, um 20.10 Uhr auf SRF 1 statt. Über die anderen Kategorien hat das Publikum online abgestimmt. In «Solo» sind Michael Elsener, Dominic Deville und Claudio Zuccolini nominiert, bei «Ensemble» stehen sich Patti Basler & Philippe Kuhn, Chaostheater Oropax und Riklin & Schaub gegenüber. Für die «Online»-Kategorie sind Anaïs Decasper, T-Ronimo und Flavio Leu nominiert.

Auch ein neues «Best Talent» darf sich auf eine Auszeichnung freuen und die eigene Karriere weiterhin ankurbeln: Julia Steiner, Pad Ciao und Medaur Sadrija konkurrieren dort.

Die Moderation übernimmt Nadia Goedhart von Radio Energy. Live-Auftritte wird es von Kaya Yanar, Patti Basler und der A-Capella-Gruppe Bliss geben.

