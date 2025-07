Das Openair Fraunenfeld ist das grösste Hip-Hop-Festival Europas. Madcom

Wer die Stars des Openair Frauenfeld kennt, ist klar im Vorteil – nicht nur beim Mitrappen in der Crowd, sondern auch in unserem Quiz. Von grossen Headlinern bis zu spannenden Newcomern: Check dein Wissen rund ums grösste Hip-Hop-Festival Europas!

Redaktion blue News Noemi Hüsser

Auf der Allmend in Frauenfeld versammeln sich vom 10. bis 12. Juli wieder Tausende Hip-Hop-Fans. In diesem Jahr glänzt das Openair mit grossen Namen wie ASAP Rocky oder 50 Cent. Die neusten Ereignisse rund ums Openair Frauenfeld findest du in unserem Ticker.

Bist du bereit fürs Festival? Teste jetzt dein Wissen.