Manillio macht den Auftakt am Openair Frauenfeld

Der Besucheraufmarsch vor der Arena Stage am Openair Frauenfeld hält sich am Donnerstag zum musikalischen Auftakt noch in Grenzen. Aber der Solothurner Mundart-Rapper Manillio gibt unbeeindruckt ab dem ersten Beat Vollgas.

10.07.2025