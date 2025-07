Vibe-Check zum Festivalstart Das Openair Frauenfeld ist gestartet – und blue News Host Bettina Bestgen hat mit den Besucher*innen einen Vibe-Check gemacht. 10.07.2025

Das Openair Frauenfeld ist gestartet – und blue News Host Bettina Bestgen hat mit den Besucher*innen einen Vibe-Check gemacht.

Redaktion blue News Noemi Hüsser

Das Openair Frauenfeld hat gestartet! Und damit sind Tausende gut oder weniger gut vorbereitete Festivalgänger*innen auf der Grossen Allmend eingetroffen.

blue News Host Bettina Bestgen hat die Festivalbesucher*innen gefragt: Was möchten sie dieses Jahr am Openair Frauenfeld erleben? Und was sind die drei wichtigsten Dinge, die sie mitgenommen haben?

Sagen wir mal so: Die einen sind sehr gut vorbereitet – andere haben alles vergessen. Aber von Schlafsack über Weed bis zu 1? 2? Nein 3! Stück Fleisch ist alles mit dabei. Mehr siehst du im Video. Und die aktuellen Ereignisse am Openair Frauenfeld liest du im Ticker.

Mehr zum Openair Frauenfeld