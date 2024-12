Dabu Bucher macht neue Liebe öffentlich

«Dabu Fantastic»-Musiker Dabu Bucher hat auf Instagram öffentlich gemacht, dass er und die SRF-3-Moderatorin Jenni Herren ein Paar sind. Bild: blue News

Dabu Bucher, Sänger der Band Dabu Fantastic, hat verraten, wer seine Freundin ist. Jenni Herren ist Moderatorin bei Radio SRF3. Sie ist auch der Grund, warum der Musiker vor einiger Zeit nach Bern gezogen ist.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Dabu Bucher, der Sänger der Band Dabu Fantastic, hat seine neue Liebe öffentlich gemacht.

Gemeinsam mit seiner Freundin, der SRF-3-Moderatorin Jenni Herren, publizierte er gestern mehrere Bilder auf Instagram. Mehr anzeigen

Er habe die letzten Jahre nur für die Band geopfert, sagt Dabu Bucher im Dok-Film «Dabu Fantastic – Ein Schweizer Musiker geht all in», der im vergangenen Sommer veröffentlicht wurde.

«Das tönt so radikal. Aber ich wollte das ja auch», so der Sänger. Im Film wird bald klar, dass Bucher künftig auch einmal andere Wege gehen möchte.

Der Grund dahinter: Der 43-jährige Musiker hat eine neue Freundin. In der Folge bricht er mehr oder weniger Hals über Kopf seine Zelte in Zürich ab und zieht nach Bern.

Dabu Bucher liebt Jenni Herren

«Ich will das Verliebtsein sein und diese Frau geniessen, so sehr es geht. Vielleicht ist es das letzte Mal in meinem Leben, dass so etwas passiert», sagt Bucher im Film.

Wer die neue Frau an seiner Seite ist, verriet der Sänger nicht. Noch nicht. Jetzt hat sich das geändert.

«Zauberhafte Weihnachten euch von uns zwei!», heisst es in einem Post, den Dabu Bucher und seine Freundin Jenni Herren gestern gleichzeitig auf Instagram publiziert haben.

Und weiter: «Geniesst die Tage, schaut zueinander, lasst die Liebe durch die Häuser ziehen und bleibt um Himmelswillen grosszügig zu euch selbst und allen anderen. Jenni & Dabu.»

Herren ist bekannt für ihre Brotback-Künste

Jenni Herren ist Journalistin und als Moderatorin bei Radio SRF3 tätig. Sie ist Mutter von zwei Kindern. Und sie ist bekannt dafür, «dass mein Glas eigentlich immer halb voll und äusserst selten halb leer ist. Und für meine Brotback-Künste».

Dabu Buchers neue Liebe hat dafür gesorgt, dass das Leben des Musikers in den vergangenen zwei Jahren komplett auf den Kopf gestellt wurde.

Ende 2022 hatte er sich von seiner langjährigen Freundin getrennt – und nun wohnt der Musiker zum ersten Mal in seinem Leben mit einer Frau zusammen.

