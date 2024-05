Dabu Bucher: «Sprecht mit euren Freunden darüber, wenn es im Bett nicht läuft» Dabu Bucher ist bekannt für seine tiefgründigen Texte. In der Talksendung «Lässer» spricht der Frontman der Band «Dabu Fantastic» über seine Fehler bei der Trennung und seine neue Liebe. 24.05.2024

Redaktion Fabienne Kipfer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Er ist der kreative Kopf hinter der erfolgreichen Schweizer Band «Dabu Fantastic»

Als Sänger und Songwriter hat er schon mit Baschi Dodo und anderen Musikern zusammengearbeitet.

Mit Moderatorin Claudia Lässer spricht der Zürcher in der Talksendung «Lässer» über seine Depressionen, seine neue Freundin und seine Kindheit.

Die Mundart-Band ist mit ihrem neuen Album «Ciao Baby, Ciao» , welches kürzlich erschien, ab November auf Tour. Mehr anzeigen

Seit frühester Kindheit eifert er seinem Vorbild Polo Hofer nach. Als Triebfeder der Schweizer Band «Dabu Fantastic» hat Dabu Bucher sich einen Namen als Wortakrobat gemacht.

Dieses aussergewöhnliche Talent hat auch andere Musiker wie Baschi oder Dodo inspiriert und dazu geführt, dass sie gemeinsam mit ihm Songs produzieren wollten.

Auch abseits der Bühne ist er für seine Ehrlichkeit und seine Reflexion über persönliche und berufliche Herausforderungen bekannt. So spricht der Zürcher Sänger offen über seine dunklen Momente und erzählt in der Talksendung «Lässer», warum der Lockdown für ihn eine Rettung war.

Auf die Frage von Moderatorin Claudia Lässer, ob er auch schon als Kind unter depressiven Verstimmungen gelitten habe, bejaht dies der Sänger. Es sei vorgekommen, dass er traurig gewesen sei, aber nicht sagen konnte wieso.

Ein besonders einschneidender Moment sei gewesen, als er auf der Bühne eine solche depressive Streifung gehabt hätte. Das sei sehr irritierend gewesen, da die Bühne ja sein Wohlfühlort sei.

Heute habe er für solche Phasen einen Notfallplan und hole sich Unterstützung. «Da fällt mir kein Zacken aus der Krone», so Bucher.

Dabu Bucher über seine Fehler bei der Trennung

In seinem neuen Album «Ciao, baby, ciao» verarbeitet der Sänger auch seine Trennung von seiner ehemaligen Freundin.

Ich musste eine Person, die ich auf verschiedenen Ebenen sehr gerne habe, verletzen, das brauchte viel Mut.

Rückblickend würde er bei der Trennung einiges anders machen, erklärt der Sänger. Er habe sein Umfeld nicht mit auf diese Reise genommen.

Es sei einfacher sich mit Freunden über Fussball zu unterhalten, als zu erzählen, dass es in der Beziehung nicht gut läuft. Daher rät Bucher: «Sprecht mit euren Freunden, wie es im Bett läuft.»

Heute sei er privat glücklich. «Ich habe mich so heftig verliebt wie noch nie in meinem Leben», so Bucher. Für seine neue Liebe ist der Sänger von Zürich nach Bern gezogen.

