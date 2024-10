Luca Hänni verrät, warum er kein Duett mit Beatrice Egli singt

Musik-Comeback nach Pause Luca Hänni: «Bei unserer Tochter gehen wir vorsichtiger damit um» Der neue Song von Luca Hänni heisst «Love Me Better». Im Gespräch mit blue News verrät er, dass seine Tochter seine Kreativität verändert hat. Und dass er wegen seines Babys vorsichtiger mit der Öffentlichkeit umgeht. 19.08.2024

Luca Hänni wird heute 30 Jahre alt. Jetzt hat der Sänger verraten, wie die Geburt seiner Tochter sein Leben auf den Kopf gestellt hat. Er sagt zudem, was er sich von seinen Freund*innen auf den Geburtstag wünscht.

bb Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Luca Hänni kann heute Dienstag, 8. Oktober, seinen 30. Geburtstag feiern.

In einem Interview spricht er über seine bisherige Karriere als Sänger und gibt Einblicke in sein Familienleben.

Der Musiker aus Thun verrät zudem, dass er Helene Fischer Beatrice Egli musikalisch vorziehen würde. Mehr anzeigen

Luca Hänni feiert heute, am 8. Oktober, seinen 30. Geburtstag. Der «Blick» nahm dies zum Anlass, dem Sänger 30 Fragen über sein Leben als Künstler und Familienvater zu stellen.

Hänni träumte bereits in jungen Jahren von einer Karriere als Musiker und brachte sich selbst bei, Gitarre und Klavier zu spielen. Um auf Nummer sicher zu gehen, machte er zuerst eine Ausbildung zum Maurer.

Steine schleppen tut Hänni heute kaum mehr, beim Umbau seines Hauses in der Region Thun half er anfangs aber viel mit. «Das Haus haben wir mit der ganzen Familie erst einmal ausgeräumt. Hecken geschnitten und das Täfer herausgerissen.»

Luca Hänni hat noch keinen ultimativen Erziehungstipp

Im Mai 2023 zogen Luca Hänni und seine Frau Christina in ihr neu renoviertes Haus ein. Seither gewährt das Paar regelmässig auf Instagram Einblicke in sein Liebesnest.

Im Juni dann der nächste Höhepunkt im Leben der Hännis: Das Paar wurde zum ersten Mal Eltern. So verwundert es denn auch nicht, dass die Tochter eines der Hauptthemen im Interview ist.

Auf die Frage, ob Hänni einen ultimativen Erziehungstipp habe, sagt der Sänger: «Puh, ich glaube, den habe ich noch nicht. Im Moment viel Liebe und Zuneigung geben. So, dass sich unsere Tochter geborgen fühlt.»

Der Nachwuchs hat das Leben des Musikers auf den Kopf gestellt. Das Baby ist auch schuld daran, dass er weinen musste («Das letzte Mal bei der Geburt meiner Tochter»); aber auch, dass er vor Kurzem herzhaft lachen konnte («Als sie mich das erste Mal angelächelt hat»).

Hänni spricht über sein coolste Bühnenerlebnis

Sein bisher coolstes Bühnenerlebnis fand vor vier Jahren in Madrid statt. Damals hätten zum ersten Mal in seiner Karriere, so Luca Hänni, 30'000 Leute so laut wie noch nie einen Song von ihm mitgesungen.

Im Interview mit dem «Blick» gibt der Sänger zudem einen Hinweis darauf, warum es bisher noch kein Duett mit Beatrice Egli gibt. Hänni gewann 2012 die RTL-Show «Deutschland sucht den Superstar», Egli tat es ihm ein Jahr später gleich.

Auf die Frage, wenn er musikalisch vorziehen würde, Beatrice Egli oder Helene Fischer, sagt Hänni im «Blick»: «Helene Fischer.»

«Ich habe meinem Umfeld gesagt, dass ich nichts brauche»

In der Region Thun, wo Luca Hänni aufgewachsen ist und wo er bis heute wohnt, wird der Sänger regelmässig auf der Strasse angesprochen.

Aktuell kriege er viele Komplimente für seinen neuen Song «Love Me Better». Sehr oft werde er auch gefragt, wie es der Tochter gehe und ob man ein Selfie machen könne.

Auf die Frage, ob er sich Geschenke zu seinem 30. Geburtstag gewünscht habe, sagt Luca Hänni: «Ich habe meinem Umfeld gesagt, dass ich nichts brauche. Wenn ein Geschenk, wäre etwas Brauchbares für die Küche super.»

Einen Wunsch hat der Sänger trotzdem: «Viele weitere schöne Momente mit meiner Familie.» Am Ende verrät er zudem noch, wie er seinen Geburtstag feiern wird: «Gemütlich daheim bei einem Fondue Chinoise.»

Mehr Videos aus dem Ressort