Der englische Musiker Ed Sheeran spielt im nächsten Jahr in Zürich. Das Konzert findet am 2. August im Letzigrund statt. Der Ticket-Vorverkauf startet bereits am 10. Juli 2024.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ed Sheeran spielte zuletzt 2022 in Zürich und wird im August 2025 wieder auftreten. Die Tickets sind ab Mittwoch, 10. Juli, 9 Uhr, verfügbar.

Die Tickets werden ausschliesslich über die offizielle Website von Sheeran verkauft, um überhöhte Preise durch inoffizielle Verkäufer zu verhindern.

Der britische Popstar ist bekannt für Hits wie «Shape of You» und «Perfect» und hat weltweit fast 200 Millionen Platten verkauft. Mehr anzeigen

Sheeran spielte zuletzt 2022 in Zürich. Tickets für das Konzert sind ab Mittwoch, 10. Juli, 9 Uhr erhältlich, wie Veranstalter Takk AB am Freitag mitteilte.

Die Tickets werden nur über die offizielle Website von Sheeran verkauft. Gemäss dem Veranstalter verhindert eine spezielle digitale Ticketing-Technologie, dass inoffizielle Verkäufer die Billette zu überhöhten Preisen verkaufen können.

Der Sänger ist bekannt für Lieder wie «Shape of You» oder «Perfect». Er verkaufte weltweit fast 200 Millionen Platten.

