Gigantische Feuer-Show – und ganz viel Erotik und nackte Haut

21.33 Uhr

Er gilt als einer der grossen Favoriten: Opernsänger JJ Youtube / ESC

Opernsänger JJ wird als Österreichs Vertreter hoch gehandelt: In «Wasted Love» zeigt er beeindruckend die Bandbreite seiner Stimme. Mal trällert er in der Ballade ganz hoch, um dann mühelos zu schmettern und in die Tiefe zu gehen.

In seiner Bühnenshow kämpft er sich auf einem kleinen Boot durch imaginäre stürmische Gewässer. Am Ende zieht das Stück an, wird schnell und steigert sich ins Finale, das anschliessend in Basel gross bejubelt wird.