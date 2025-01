Ein Insider will wissen, dass Musiker Bruno Mars 50 Millionen Dollar Spielschulden haben soll. Matt Sayles/Invision/AP/dpa

Bruno Mars nimmt Gerüchte über seine angeblichen Spielschulden mit Humor und fordert seine Fans auf, seine Musik weiter so fleissig zu streamen. Der Künstler ist derzeit der meistgehörte Musiker auf Spotify.

Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Gerüchte, dass Bruno Mars enorme Spielschulden haben soll, machen seit einer Weile die Runde.

Der Sänger nimmt die Gerüchte mit Humor – reagierte nun mit einer Instagram-Story darauf.

Er repostete einen Beitrag von Spotify, der ihn als meistgehörten Künstler feierte, und schrieb witzelnd dazu: «Streamt weiter, dann werde ich in kürzester Zeit schuldenfrei sein.» Mehr anzeigen

Seit einer Weile kursieren Gerüchte, dass der erfolgreiche Musiker Bruno Mars (39) 50 Millionen Dollar Spielschulden in einem Casino in Las Vegas haben soll.

Woher diese Behauptungen stammen? Angeblich von einem Insider des Park MGM in Las Vegas, der «News Nation» im letzten Jahr von einer Spielsucht des Künstlers berichtet haben will. «Er schuldet dem MGM Millionen», so die Quelle.

Gerade wurde Mars von Spotify gefeiert, da er derzeit mit 150 Millionen monatlichen Hörer*innen als der meistgehörte Künstler gilt. Da liess es sich der Sänger nicht nehmen, um mit viel Humor auf die kursierenden Schulden-Gerüchte zu reagieren.

Bruno Mars repostete einen Beitrag von Spotify auf Instagram und reagierte damit humorvoll auf die Spielschulden-Gerüchte. Instagram/brunomars

Er repostete den Instagram-Beitrag von Spotify in seiner Story und forderte seine Fans dazu auf, seine Songs weiter zu streamen. «Dann werde ich in kürzester Zeit schuldenfrei sein», so Mars.

Diese humorvolle Reaktion fand grossen Anklang bei seinen Anhänger*innenn, die in den Kommentaren seine Gelassenheit lobten. «Eine Legende bleibt eine Legende», schreibt unter anderem ein Fan in den Kommentaren unter dem Post.

Langjährige Partnerschaft zwischen Bruno Mars und MGM

Gerüchte hin oder her – Mars' Spotify-Erfolg ist unbestreitbar. Ausserdem besteht zwischen Mars und MGM eine langjährige Partnerschaft. Laut einem Insider soll der Sänger durch diesen Deal jährlich 90 Millionen Dollar erhalten.

MGM selbst wies die Gerüchte um eine angebliche Glücksspielschuld von 50 Millionen Dollar im Gespräch mit «TMZ» zurück und betonte, dass die Beziehung zu Mars auf gegenseitigem Respekt basiere.

Die Gerüchte um die Spielschulden wurden zusätzlich durch ein virales Video einer Influencerin befeuert, die sich über ein Feature von Mars mit Lady Gaga (38) lustig machte, das angeblich zur Schuldentilgung dienen sollte. Die Influencerin stellte jedoch klar, dass es sich nur um ein humorvolles Video handelte und sie sich der Unwahrheit der Gerüchte bewusst sei.

Die Redaktorin hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.

