Diese Pause zwickt das Zwerchfell: Lachkrampf packt Taylor Swift – und das ganze Stadion Unverhoffte Szene bei einem Swift-Konzert in Cardiff. Taylor stoppt mitten im Song, dann prustet es nur so aus ihr heraus. Ein swiftscher Lachflash, der zigtausende Fans mitreisst und gar nicht mehr aufhören will. 21.06.2024

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Superstar Taylor Swift steht in Cardiff im Rahmen ihrer Eras-Tour auf der Bühne.

Mitten in ihrem Song «This Is Why We Can't Have Nice Things» kann Taylor Swift auf einmal nicht mehr weiter machen. Erst kichert sie nur, dann hat sei einen ausgewachsenen Lachanfall.

Der Grund für ihren Lachflash ist bisher nicht bekannt. Mehr anzeigen

Auf ihrer Eras-Tour im Principality Stadium in Cardiff stoppt Taylor mitten in ihrem Song «This Is Why We Can't Have Nice Things».

Zwar gehört an genau diese Stelle, wo es nun zu dieser sympathischen Panne gekommen ist, ein Lacher – aber das Ausmass dieses Lachers war wohl definitiv nicht so geplant.

Die Fans sind zumindest aus dem Häuschen und stimmen nur zu gern in Taylors ulkiges Gekicher ein.

Ein Lachflash der ganz besonderen Art, der dich beim Videoschauen vermutlich auch gleich anstecken wird.

