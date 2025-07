Geständnisse aus der Jugend: «Ich bin mit geklauten Kleidern aus dem ABM gelaufen» Ein lauer Sommerabend in Locarno, ein Mikrofon – und eine heikle Frage: Beim Moon&Stars erzählen Besucher*innen ganz offen von ihren kleinen Gesetzesbrüchen der Vergangenheit. 14.07.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beim Moon&Stars-Festival in Locarno fragt blue News Host Bettina Bestgen die Besucher*innen nach dem Illegalsten, das sie je getan haben.

Die Gäste zeigen sich offen und berichten von Jugendsünden wie Diebstahl oder illegalem Drogenkonsum.

Die gestandenen Vergehen sind verjährt und werden mit einem Augenzwinkern im dazugehörigen Video präsentiert. Mehr anzeigen

«Was ist das Illegalste, das du jemals gemacht hast?» Die Frage, mit der sich blue News Host Bettina Bestgen an die Besucher*innen am Moon&Stars in Locarno wendet, ist gleichermassen simpel wie heikel.

Zumal sich die Gäste im Tessin – wohl unterstützt von der ausgelassenen Festivalstimmung – gesprächsfreudig zeigen. So kommen vergangene Missetaten wie Diebstahl sowie illegaler Drogen- oder Alkoholkonsum ans Licht.

«Damals konnte man im ABM noch die eigenen Kleider über die neuen Kleider anziehen und aus der Umkleidekabine laufen», gesteht etwa eine Festivalbesucherin.

Die Taten sind selbstverständlich längst verjährt. Und ganz ehrlich: Wer hat sich in seiner Jugend nicht selbst einmal am Rande des Erlaubten bewegt? Eben. Die Geständnisse der Moon&Stars-Besucher*innen erfährst du im Video.

Und wer über das Geschehen auf der Piazza Grande informiert bleiben will: blue News ist bis am 15. Juli vor Ort und berichtet direkt vom Geschehen aus Locarno.

Video zum Thema