Der deutsche Popstar Iggi Kelly (21, «Heard It All»), Sohn von Patricia Kelly der Kelly Family, wurde zuerst durch Zauber-Videos bekannt. Im Gespräch verrät er, dass seine Mutter ihm von der Musikbusiness abriet.

blue News Redaktion Martina Stadelmann

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Iggi Kelly ist am Samstag, 7. September, am Energy Air 2024 in Bern auf dem Expo-Gelände aufgetreten.

blue Music hat den deutschen Newcomer zum Interview getroffen.

Hast du das Energy Air verpasst? Kein Problem: Die ganze Show kannst du am Sonntag, 8. September um 22.50 Uhr und am Samstag, 14. September um 12 Uhr auf blue Zoom in voller Länge geniessen.

Iggi Kelly ist wie eine Wundertüte. Der deutsche Newcomer ist als TV-Reporter und Youtuber gestartet. Auf seinem Channel zeigte er Zaubertricks und Rezepte.

Inzwischen hat Iggi Kelly der Zauberei den Rücken gekehrt und widmet sich ganz seiner Musik. Er sieht zwischen dem Zaubern vor Publikum und dem Musikbusiness durchaus Parallelen: «Man muss kreativ sein, man will ja sein Publikum verzaubern. Man muss hart arbeiten, viel üben. Erst wenn man den Trick so richtig beherrscht, finden die Leute ‹woow›. So ist es auch bei der Musik. Wenn man das Privileg hat, auf der grossen Bühne zu stehen, muss man hart arbeiten, damit die Leute eine schöne Show geniessen können.»

Iggi Kelly wurde am Anfang seiner Karriere vom Musikbusiness abgeraten, gerade seine Mutter Patricia Kelly warnte ihn vor den Schattenseiten.

«Heute steht sie voll hinter mir. Sie sieht, dass ich beim Musikmachen total aufgehe und es mein Traum ist.»

