«W. Nuss vo Bümpliz» gehört zur Schweiz wie die Löcher im Käse und das Kreuz auf der Flagge. Doch wie reagieren Taylor-Swift-Fans aus dem Rest der Welt auf den Klassiker?

Martina Stadelmann Martina Stadelmann

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Taylor Swift hat am 9. und 10. Juli zwei Konzerte im Zürcher Letzigrund gespielt.

blue News war vor Ort und hat Fans dem Patent-Ochsner-Test unterzogen.

Es gibt wohl keinen Song, der in der Schweiz so inbrünstig mitgesungen wird «W. Nuss vo Bümpliz» der legendären Berner Band Patent Ochsner und trotzdem bleibt die genaue Bedeutung des Songtextes um diese ominöse «W. Nuss» aus dem Berner Stadtteil Bümpliz vielen verbogen.

Doch wie kommt diese Hymne ausserhalb der Schweiz an? Kurz vor dem grossen Taylor-Swift-Konzert im Zürcher Letzigrund haben wir Swifties aus aller Welt auf den Prüfstand gestellt.

