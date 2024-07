AI W. Nuss vo Bümpliz Variante 1: Eine blonde Frau im leuchtend weissen Kleid streift durch die verschneiten Strassen von Bümpliz. Bild: blue News/Erstellt mit Dall-E 3 Variante 2: Auch hier scheint sich die KI sicher zu sein, dass die W. Nuss eine blonde, weiss gekleidete Frau sein muss. Der Einfluss der «Rose im Schnee» ist deutlich. Bild: blue News/Erstellt mit Dall-E 3 Variante 3: Neues Bild, ähnliches Muster – blond, weisses Kleid, weisse Haut. Bild: blue News/Erstellt mit Dall-E 3 Variante 4: Die «W.Nuss vo Bümpliz» muss keine Frau, sondern kann auch ein idyllischer Ort sein. Bild: blue News/Erstellt mit Dall-E 3 Variante 5: Wie dieser Ort auszusehen hat, ist für die KI aber offenbar klar: «Rose im Schnee» und «Füür ih dr Nacht» dürfen nicht fehlen. Bild: blue News/Erstellt mit Dall-E 3 AI W. Nuss vo Bümpliz Variante 1: Eine blonde Frau im leuchtend weissen Kleid streift durch die verschneiten Strassen von Bümpliz. Bild: blue News/Erstellt mit Dall-E 3 Variante 2: Auch hier scheint sich die KI sicher zu sein, dass die W. Nuss eine blonde, weiss gekleidete Frau sein muss. Der Einfluss der «Rose im Schnee» ist deutlich. Bild: blue News/Erstellt mit Dall-E 3 Variante 3: Neues Bild, ähnliches Muster – blond, weisses Kleid, weisse Haut. Bild: blue News/Erstellt mit Dall-E 3 Variante 4: Die «W.Nuss vo Bümpliz» muss keine Frau, sondern kann auch ein idyllischer Ort sein. Bild: blue News/Erstellt mit Dall-E 3 Variante 5: Wie dieser Ort auszusehen hat, ist für die KI aber offenbar klar: «Rose im Schnee» und «Füür ih dr Nacht» dürfen nicht fehlen. Bild: blue News/Erstellt mit Dall-E 3

Wer oder was sich hinter dem Song «W. Nuss vo Bümpliz» von Patent Ochsner verbirgt, ist ein Geheimnis. blue News hat eine KI Vorschläge zeichnen lassen. Das Resultat siehst du in der Bildergalerie.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen blue News hat eine Künstliche Intelligenz damit beauftragt, das Geheimnis um die «W. Nuss vo Bümpliz» aus dem Überhit von Patent Ochsner zu lüften.

Entstanden sind fünf Vorschläge.

Patent Ochsner spielen am 19. Juli am ausverkauften Gurtenfestival.

Das Konzert wird exklusiv in sieben blue Cinemas in der ganzen Deutschschweiz gezeigt. Tickets sind online erhältlich Mehr anzeigen

Es gibt viele Thesen zum Titel eines der wohl grössten Mundart-Hits aller Zeiten: «W. Nuss vo Bümpliz» von Patent Ochsner. Doch wer oder was wirklich als Inspiration diente, weiss wohl niemand ausser Frontmann Büne Huber.

Sicher ist: Bümpliz ist ein Quartier im Westen von Bern. Sicher ist: Die W. Nuss ist «so schön win es Füür I dr Nacht, win e Rose im Schnee». Sicher ist: Wenn man sie sieht, schlägt einem das «Härz hert im Hals», und er oder sie sieht, «win I ungergah».

Mit diesen Hinweisen aus dem Songtext haben fünf Mitglieder der blue News-Redaktion eine Künstliche Intelligenz damit beauftragt, die «W. Nuss vo Bümpliz» zu zeichnen. Und selbst die KI scheint sich nicht einig zu sein, ob das Lied von einer Frau handelt oder nicht. Das Resultat siehst du in der Bildergalerie oben.

Patent Ochsner im Kino erleben

Übrigens ebenfalls sicher ist: Das Heimspiel von Patent Ochsner am Gurtenfestival 2024 ist längst restlos ausverkauft. Wer kein Ticket ergattern konnte, muss nicht traurig sein: blue Music zeigt das komplette Konzert live und exklusiv am Freitag, 19. Juli 2024, in sieben blue Cinemas in der ganzen Deutschschweiz. Tickets sind online erhältlich.

