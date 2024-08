Taylor Swifts Konzerte in Wien mussten wegen einer Terrordrohung abgesagt werden. Jordan Strauss/AP/dpa

Alle Wiener Konzerte von Taylor Swift mussten wegen Terrorgefahr abgesagt werden. Der Popstar hat sich bisher noch nicht geäussert. Nun rätselt die Welt: Wo steckt Taylor Swift? Ist sie bereits weitergereist?

Alle drei geplanten Konzerte von Taylor Swift am Donnerstag, Freitag und Samstag in Wien sind abgesagt worden.

Vorausgegangen war am Mittwoch die Festnahme zweier Terrorverdächtiger (17 und 19) in Österreich. Die beiden IS-Sympathisanten hatten einen Anschlag auf die Konzerte geplant.

Taylor Swift hat sich zur Absage der Konzerte noch nicht geäussert. Wo steckt der Popstar? Es gibt Vermutungen. Mehr anzeigen

Die abgesagten Konzerte in Wien wegen einer Terrorbedrohung sind für Swifties eine bittere Pille.

Ein 19-jähriger radikalisierter Islamist hat nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden einen Anschlag auf die Shows der populären US-Sängerin in der österreichischen Hauptstadt vorbereitet. Sicherheitshalber wurden die drei Massenveranstaltungen abgesagt. Der Täter und ein 17-jähriger Komplize haben ein umfassendes Geständnis abgelegt.

Nach Angaben der österreichischen Regierung war die Bedrohungslage «sehr ernst» – und sei es weiterhin.

Wo steckt Taylor Swift? Und warum schweigt sie?

Die Konzertabsagen in Wien sind ein grosses Thema auf der ganzen Welt. Nur eine Person hat sich bisher noch nicht dazu geäussert: Popstar Taylor Swift. Die 34-Jährige schweigt. Kein Wort in den sozialen Medien, keine Medienkonferenz.

Wo steckt sie jetzt überhaupt?

Das ist schwierig zu beantworten, wird die Sängerin jeweils von ihrer Sicherheits-Crew gut abgeschirmt von der Welt und den Fans. Angeblich soll Swift im Wiener Hotel Rosewood residiert haben, Kostenpunkt für eine Suite: 2500 Euro die Nacht (2300 Franken). Gesehen wurde sie dort aber nicht.

Ist Taylor Swift schon in London?

Spekuliert wird nun, dass Taylor Swift schon weitergereist ist nach London. Dort finden die nächsten Konzerte ihrer «Eras Tour» statt. Gleich fünfmal tritt sie im Wembley Stadion auf – ab dem 15. August grassiert dort das Swift-Fieber.

Auf Social Media schweigt die sonst so mitteilungsfreudige Künstlerin eisern. In ihrem letzten Post schreibt sie über ihren geplanten Auftritt in Warschau. Zu den abgesagten Konzerten in Wien schreibt sie kein Wort. Auch bei Tiktok und X nichts – ausser Funkstille.

Taylor Swift wird zum Phantom

Taylor Swift ist also untergetaucht, aus dem Radar der Öffentlichkeit.

Ihr Freund Travis Kelce (34) ist ebenfalls abgetaucht: US-Medien berichten, der Profi-Footballer der Kansas City Chiefs habe sie nach Bekanntwerden der Bedrohungslage sofort kontaktiert. Laut dem Portal «PageSix» hätten Swift und Kelce sehr lange telefoniert.

Ein Besuch sei aber derzeit nicht möglich, sein straffer Trainingsplan lasse dies nicht zu.

