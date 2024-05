Boris Becker ist verlobt Cannes, 25.05.2024: BECKER TRAUT SICH WIEDER Der frühere Tennis-Star Boris Becker und seine Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro sind verlobt Die Verlobung bestätigte Beckers Anwalt Christian-Oliver Moser am Freitagabend – ohne weitere Einzelheiten Die Bild-Zeitung berichtete, dass Becker nichts über die Verlobung und ein Hochzeitsdatum verraten wolle Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro haben Mailand zu ihrer neuen Heimat gemacht Im Dezember 2022 war Becker aus britischer Haft freigekommen und nach Deutschland abgeschoben worden Zuvor sass er in London in Haft, weil er seinen Insolvenzverwaltern Vermögenswerte in Millionenhöhe verschwiegen hatte 25.05.2024

Zuletzt haben Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro die italienische Stadt Mailand zu ihrer neuen Heimat gemacht. Jetzt folgt der nächste Schritt in ihrer Beziehung.

sda/vab dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Boris Becker hat sich mit Lilian de Carvalho Monteiro verlobt.

Zuletzt hatten die Tennis-Legende und seine Lilian die italienische Stadt Mailand zu ihrer neuen Heimat gemacht.

Das Paar zeigte sich an den Filmfestspielen in Cannes. Mehr anzeigen

Der frühere Tennis-Weltranglistenerste Boris Becker (56) und seine Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro (33) sind verlobt. Das bestätigte Beckers Anwalt Christian-Oliver Moser der Deutschen Presse-Agentur, nachdem die «Bild» zuvor darüber berichtet hatte. Weitere Einzelheiten wollte Moser nicht nennen.

Auch das Blatt berichtete, dass Becker nicht verraten wolle, wann die Verlobung stattgefunden habe und ob es schon ein Hochzeitsdatum gebe. Der 56-Jährige habe auf seine Privatsphäre verwiesen.

Mailand als neue Heimat

«Bild» zufolge traten Becker und seine Partnerin bei den Filmfestspielen von Cannes auf, wo die Dokumentation «Nasty – More than just Tennis» vorgestellt worden sei. Der Film dreht sich um den früheren rumänischen Tennisspieler Ilie Nastase (77).

Auf dem roten Teppich funkelte nicht nur das Lächeln seiner Lilian, sondern eben auch ein Verlobungsring an ihrem Finger.

Zuletzt hatten Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro die italienische Stadt Mailand zu ihrer neuen Heimat gemacht.

Auch in schweren Zeiten wich Lilian nicht von der Seite der Tennis-Legende. Im Dezember 2022 war Becker aus britischer Haft freigekommen und nach Deutschland abgeschoben worden. Zuvor war er in London verurteilt worden, weil er seinen Insolvenzverwaltern Vermögenswerte in Millionenhöhe verschwiegen hatte.

Der ehemalige Tennisprofi und Lilian de Carvalho Monteiro sind seit 2020 ein Paar. Becker hat bereits zwei Ehen hinter sich. Von 1993 bis 2001 war er mit Barbara Becker (57) und von 2009 bis 2018 mit Lily Becker (47) verheiratet.

Mehr Videos aus dem Ressort

Verena Kerth hat Marc Terenzi Ja gesagt Köln, 23.01.2023: Moderatorin Verena Kerth hat sich mit ihrem Freund, dem Sänger Marc Terenzi, verlobt. 23.01.2023

sda/vab